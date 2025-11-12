Grał w Ajaksie i Chelsea, jest w fatalnym stanie. Dramatyczny apel matki 24-latka

Matka 24-letniego Redana - Dayenne w szczerym wywiadzie dla Culturu poinformowała o fatalnym stanie swojego syna. - Miał talent, marzenia i oddał wszystko dla sportu. Ale wpadł w coś silniejszego od siebie samego - nałóg - powiedziała.

ZOBACZ TAKŻE: Nagle wydali komunikat. Ma problemy z sercem, to może być koniec kariery

Według informacji podanych przez matkę piłkarza, w trakcie kariery uzależnił się on od podtlenku azotu. Ta substancja używana przede wszystkim w anestezjologii, ale używa się jej także np. do napełniania balonów. Inna jej nazwa to gaz rozweselający. W ostatnich kilkunastu latach nastolatkowie coraz częściej sięgają po ten specyfik.

Redan miał uzależnić się od gazu rozweselającego w trakcie swojej kariery. Aktualnie 24-latek jest formalnie piłkarzem KSC Lokeren, ale nie zagrał tam ani jednego meczu. W związku ze swoimi problemami trafił do kliniki odwykowej w Tajlandii. - Czuję się bezsilna jako matka - zdradziła Dayenne.

W tym samym wywiadzie matka Redana stwierdziła, że na kłopoty jej syna można było szybciej zareagować, gdyby nie był on traktowany jak towar przez swojego menedżera Briana Tevredena. - Od początku mówiłam mu, że mój syn potrzebuje pomocy, ale nie słuchano mnie. Zamiast pomocy, dostawał kolejne szansę na grę. Był przenoszony do innego klubu. Jakby można było odsprzedać problem. Jego menedżer wiedział wszystko jego kłopotach.

Według matki, u 24-letniego zawodnika oprócz kłopotów z nałogiem, pojawiły się też problemy psychiczne. Czy w związku z tym zobaczymy go jeszcze kiedyś na boisku? Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi.

Mający surinamskie korzenie Redan do 16.roku życia był piłkarzem młodzieżowych drużyn Ajaksu. Następnie przeniósł się do Chelsea, skąd w 2019 roku został sprzedany do Herthy Berlin. Później grał w Utrechcie, Groningen czy Zwolle, a przed trafieniem do Lokeren, rywalizował w rozgrywkach Serie C. Tuż po przyjeździe do Belgii na początku września, klub stracił kontakt z Redanem.

Polsat Sport