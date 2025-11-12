Gwiazda reprezentacji Holandii nie zagra z Polską. Duże osłabienie rywali

Jak podaje oficjalne konto Holenderskiego Związku Piłki Nożnej, Wout Weghorst opuścił zgrupowanie reprezentacji z powodu kontuzji i nie zagra w meczach przeciwko Polsce.

Napastnik Ajaxu na początku obozu zgłosił problemy zdrowotne. Nie było jasne, czy będzie gotowy na mecze eliminacyjne, więc sztab Ronalda Koemana dowołał awaryjnie napastnika francuskiego Strasbourga Emmanuela Emeghę, dla którego jest to pierwsze powołanie do seniorskiej kadry w dotychczasowej karierze.

Dla reprezentacji Polski może być to dobra informacja, gdyż Weghorst zaznaczył się w rywalizacji naszej kadry z Holendrami podczas EURO 2024, gdzie po wejściu z ławki ustalił wynik spotkania na 2-1.

Weghorst w kadrze Holandii zadebiutował w 2018 roku. Do tej pory rozegrał 49 meczów, w których strzelił 14 goli.

Mecz Polska - Holandia w piątek 14 listopada o godzinie 20:45.

