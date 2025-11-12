Gwiazda reprezentacji nie zagra w Pucharze Billie Jean King!

W dniach 14-16 listopada odbędą się turnieje barażowe Pucharu Billie Jean King Cup. W grupie D - w Varazdin - wystąpią reprezentacje Chorwacji, Czech oraz Kolumbii.

Złe wieści nadeszły dla gospodyń. Te będą musiały radzić sobie bez swojej najlepszej tenisistki - 72. w rankingu WTA Donny Vekić. Była 17. rakieta świata i triumfatorka czterech imprez głównego cyklu w ostatnim czasie zmagała się z problemami z kostką.

Vekić w kadrze zastąpi 311. na liście WTA Lea Bosković. Oprócz niej, w składzie Chorwacji znalazły się Antonia Ruzić (WTA: 75.), Petra Marcinko (WTA: 117.), Tara Wuerth (WTA: 163.) i Jana Fett (WTA: 197.).

W listopadowym turnieju barażowym Pucharu Billie Jean King zobaczymy również reprezentację Polski. Biało-Czerwone będą gospodyniami zmagań w grupie B, które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. W naszej drużynie narodowej ujrzymy Igę Świątek, Katarzynę Kawę, Lindę Klimovicovą oraz Martynę Kubkę.

Transmisje Pucharu Billie Jean King na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.