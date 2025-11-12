Gwiazda reprezentacji nie zagra w Pucharze Billie Jean King!

Julian CieślakTenis

Donna Vekić nie wystąpi w turnieju barażowym grupy D Pucharu Billie Jean King. Chorwatka, która jest pierwszą rakietą swojego kraju, w ostatnim czasie miała problemy z kostką. Jej rodaczki zmierzą się z Czeszkami i Kolumbijkami.

Trzy zawodniczki tenisa prezentują zdobyte medale.
fot. PAP
Donna Vekić nie zagra w Pucharze Billie Jean King

W dniach 14-16 listopada odbędą się turnieje barażowe Pucharu Billie Jean King Cup. W grupie D - w Varazdin - wystąpią reprezentacje Chorwacji, Czech oraz Kolumbii.

 

ZOBACZ TAKŻE: "W drużynie gram powyżej swojego poziomu". Polska tenisistka nie ma wątpliwości

 

Złe wieści nadeszły dla gospodyń. Te będą musiały radzić sobie bez swojej najlepszej tenisistki - 72. w rankingu WTA Donny Vekić. Była 17. rakieta świata i triumfatorka czterech imprez głównego cyklu w ostatnim czasie zmagała się z problemami z kostką.

 

Vekić w kadrze zastąpi 311. na liście WTA Lea Bosković. Oprócz niej, w składzie Chorwacji znalazły się Antonia Ruzić (WTA: 75.), Petra Marcinko (WTA: 117.), Tara Wuerth (WTA: 163.) i Jana Fett (WTA: 197.).

 

W listopadowym turnieju barażowym Pucharu Billie Jean King zobaczymy również reprezentację Polski. Biało-Czerwone będą gospodyniami zmagań w grupie B, które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. W naszej drużynie narodowej ujrzymy Igę Świątek, Katarzynę Kawę, Lindę Klimovicovą oraz Martynę Kubkę.

 

Transmisje Pucharu Billie Jean King na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANTONIA RUZIĆBILLIE JEAN KING CUPDONNA VEKIĆJANA FETTLEA BOSKOVIĆPETRA MARCINKOPUCHAR BILLIE JEAN KINGTARA WUERTHTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 