Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "W PZPN-ie nic o tym nie wiedzieli"

Opóźniony przyjazd Roberta Lewandowskiego na zgrupowanie reprezentacji Polski rozgrzał opinię publiczną przed meczem z Holandią w eliminacjach MŚ. Tomasz Hajto i jego goście w programie "Polsat Futbol Cast" wymienili opinie na temat chaosu informacyjnego wokół Lewandowskiego.

  • Tomasz Hajto skrytykował specjalne zasady Roberta Lewandowskiego dotyczące podróży na zgrupowania
  • Hajto uważa, że podróż do USA i z powrotem negatywnie wpływa na ciało 37-letniego piłkarza po niedawnej kontuzji
  • Brak komunikatu i pisanie go "na kolanie" wzbudza irytację Hajty
  • Hajto ostrzega przed chaosem i krokami wstecz dla reprezentacji

Środowy odcinek "Polsat Futbol Castu" prowadził Tomasz Hajto, a jego gośćmi byli Bożydar Iwanow oraz Roman Kołtoń. Kiedy w magazynie pojawił się temat wyjazdu Lewandowskiego do USA i powrotu do Europy we wtorek, Hajto bardzo się uaktywnił.

 

- To, że taki piłkarz, jak Robert Lewandowski jest w kadrze na specjalnych zasadach, to ja rozumiem. Ale nie powinien podróżować kosztem jednego dnia zgrupowania. Nikt mi nie powie, że 8-godzinna podróż do Ameryki i z powrotem nie wpływa na ciało zawodnika, który ma 37 lat i niedawno miał kontuzję - powiedział były reprezentant Polski.

 

Prowadzący program zdradził, że rozmawiał z osobami pracującymi w PZPN na temat wyjazdu Lewandowskiego do USA. Jednym z głównych "bohaterów" tych rozmów był dyrektor kadry Adrian Mierzejewski, którego zachowanie nie spodobało się Hajcie.

 

- Adrian Mierzejewski podjął decyzję, że nikomu nie będzie o tym mówił. On sobie coś poustalał, a w PZPN-ie nic o tym nie wiedzieli. Mam taką informację od ludzi ze związku, rządzących. Znowu ta sprawa stawia w złym świetle PZPN. Nie ma żadnego komunikatu, a na koniec piszesz na kolanie jakiś przekaz - nie krył irytacji Hajto.

 

- Zrobiliśmy z Jankiem Urbanem dwa kroki do przodu. Nie róbmy teraz czterech do tyłu i nie wprowadzajmy chaosu - dodał.

 

