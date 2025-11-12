Iga Świątek trenuje w Gorzowie! Rozpoczęła przygotowania do Billie Jean King Cup

W Gorzowie Wielkopolskim zobaczymy reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Właśnie pierwszy z tych krajów będzie reprezentować Iga Świątek, która zagra w składzie z Katarzyną Kawą, Lindą Klimovicovą i Martyną Kubką. Dobre wiadomości są takie, że Polki rozpoczęły już treningi w Arenie Gorzów, a przygotowania ruszyły pełną parą.



Arena Gorzów, gdzie na co dzień trenują między innymi siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów, została całkowicie dostosowana pod potrzeby tenisowych zmagań. To właśnie w tym obiekcie w dniach 14-16 listopada zobaczymy spotkania wszystkich reprezentacji.



Polska zagra pierwszego dnia z Nową Zelandią, z kolei trzeciego dnia zawodów zmierzy się z Rumunią. Wszystkie mecze rozpoczynać się będą o godz. 15.00, a najpierw zostaną rozegrane dwa pojedynki singlowe, a po nich obowiązkowy debel.



Transmisje Pucharu Billie Jean King na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.