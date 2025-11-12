Iga Świątek trenuje w Gorzowie! Rozpoczęła przygotowania do Billie Jean King Cup

Tenis

Iga Świątek rozpoczęła przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego grupy B Pucharu Billie Jean King Cup, który odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Transmisje turnieju będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Tenisistka uderza piłkę rakietą, piłka odbija się od jej czoła.
Fot. PAP
Iga Świątek przygotowuje się do startu w Pucharze Billie Jean King
  • W Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej Billie Jean King Cup z udziałem Polski Rumunii i Nowej Zelandii
  • Polki rozpoczęły już treningi w Arenie Gorzów
  • Arena Gorzów została przystosowana do potrzeb turnieju tenisowego
  • Spotkania odbędą się w dniach 14-16 listopada
  • Polska zmierzy się z Nową Zelandią oraz Rumunią
  • Mecze rozpoczynać się będą o godzinie 15:00
  • Transmisje turnieju dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i Polsat Box Go

W Gorzowie Wielkopolskim zobaczymy reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Właśnie pierwszy z tych krajów będzie reprezentować Iga Świątek, która zagra w składzie z Katarzyną Kawą, Lindą Klimovicovą i Martyną Kubką. Dobre wiadomości są takie, że Polki rozpoczęły już treningi w Arenie Gorzów, a przygotowania ruszyły pełną parą.


Arena Gorzów, gdzie na co dzień trenują między innymi siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów, została całkowicie dostosowana pod potrzeby tenisowych zmagań. To właśnie w tym obiekcie w dniach 14-16 listopada zobaczymy spotkania wszystkich reprezentacji. 


Polska zagra pierwszego dnia z Nową Zelandią, z kolei trzeciego dnia zawodów zmierzy się z Rumunią. Wszystkie mecze rozpoczynać się będą o godz. 15.00, a najpierw zostaną rozegrane dwa pojedynki singlowe, a po nich obowiązkowy debel.


Transmisje Pucharu Billie Jean King na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
GORZÓW WIELKOPOLSKIIGA ŚWIĄTEKNOWA ZELANDIAPOLSAT BOX GOPUCHAR BILLIE JEAN KINGREPREZENTACJA POLSKIRUMUNIATENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lloyd Glasspool Julian Cash - Vasil Kirkov Bart Stevens. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 