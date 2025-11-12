Jan Urban skontrował Roberta Lewandowskiego! "Myślę trzeźwo. Zmiana będzie poważna”

Nie problemy w ataku, związane z kontuzjami Karola Świderskiego i Krzysztofa Piątka, ale podziurawiona defensywa przez uraz jej szefa Jana Bednarka, pauzę za kartki Przemysława Wiśniewskiego, w połączeniu z kartkową pauzą defensywnego pomocnika Bartosza Slisza, powodują, że piątkowe starcie z Holandią, na Stadionie Narodowym, jest ekstremalnym wyzwaniem dla Jana Urbana i jego wybrańców. To coś więcej niż starcie o punkty. To mecz o wiarę, że Polak potrafi pokonywać rywali z najwyższej półki. Tak jak to pierwsze wygrane z Niemcami, w 2014 r., było kołem zamachowym sukcesu, jakim można było nazwać ćwierćfinał Euro 2016.

Po raz ostatni pokonaliśmy „Pomarańczowych” w maju 1979 r. 2-0, po bramkach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura. Ale nawet ten triumf nie pozwolił nam zakwalifikować się na ME 1980, na których we Włoszech uczestniczyło tylko osiem zespołów.

Jan Urban ma gotowy pomysł na Holandię

Teraz piłkarsko biednemu wiatr wieje w oczy. Nawet w najsilniejszym zestawieniu byłoby ciężko złamać defensywę Holendrów, a co dopiero teraz. Od miesiąca wiemy, że nie możemy liczyć na Wiśniewskiego, który w Kownie dostał drugą żółtą kartkę w tych eliminacjach. Dobrze pamiętamy, jak jego dynamiczne wejścia do przodu w Rotterdamie przysparzały kłopoty Holendrom.

Na dodatek w niedzielę kontuzji w meczu wyjazdowym FC Porto z Famalicao doznał Jan Bednarek. Awaryjne powołanie dostał Bartosz Bereszyński, który jest podstawowym obrońcą występującego w Serie B Palermo.

- Z pauzami za kartki łatwiej można sobie poradzić, bo jest czas na reakcję. Gorzej, gdy ktoś wyskoczy w ostatniej chwili przez kontuzje. Mamy plan na Holandię. Okaże się w praniu, jak to będzie wyglądało. Sam jestem tego ciekaw jak ten nasz pomysł będzie wyglądał na boisku wyglądał. To będzie poważna zmiana – nie ukrywa selekcjoner Jan Urban.

Kamil Grabara ma większe szanse na grę niż Bartłomiej Drągowski

Wszystko wskazuje na to, że „Biało-Czerwoni” zagrają bez klasycznego defensywnego pomocnika, w związku z pauzą Slisza. Na środku pola możliwe jest zastosowanie dwóch „ósemek”: Piotra Zielińskiego i Bartosza Kapustki, przed którymi będzie operował Sebastian Szymański.

Na miejsce kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego do bramki wejdzie najpewniej Kamil Grabara. W odwodzie jest jeszcze Bartłomiej Drągowski, który jednak był rezerwowym w ostatnich dwóch spotkaniach Panathinaikosu. Tymczasem Grabara jest jednym z liderów Wolfsburga.

Na konferencji przed Holandią bardzo mało o tym meczu

Konferencja selekcjonera Jana Urbana i kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego, przed niezwykle prestiżowym meczem z Holandią trwała 34 minuty. Tylko osiem minut i 20 sekund poświęcono finiszowi fazy grupowej eliminacji do MŚ. W 22. min prowadzący Emil Kopański grzecznie przypomniał zebranym, że „jest z nami selekcjoner”, bo wcześniej pytania kierowano do „Lewego” i żadne nie dotyczyło starcia z Holandią.

Dopiero w 23. min padło pierwsze pytanie związane z tym meczem, o brak Bartosza Slisza

- Wierzę, że umiejętności nam nie zabraknie i wygramy z Holandią. Prawie zawsze teoretycznie lepsza drużyna wygrywa. Jeśli nasze umiejętności będą wystarczające, zapewnią nam poziom, który pozwoli na to, aby wygrać z Holandią, to mam nadzieję, że ten argument będzie u mnie zbity. I mam nadzieję, że tak będzie po meczu – dywagował Robert.

Ale Jan Urban zareagował szybką ripostą.

- Ja też myślałem tak jak Robert, że zawsze decydują umiejętności. Ale można wygrać z każdym w jednym spotkaniu. Oczywiście, jeśli patrzymy globalnie, to wiemy, gdzie jest reprezentacja Holandii, a gdzie znajdujemy się my i nie musimy się wstydzić, że mamy trochę mniej jakości. Pokazaliśmy, że pomimo przewagi, Holendrzy nie potrafili z nami wygrać u siebie – przypominał Jan Urban.

Selekcjoner obiera mądrą taktykę, nie tylko w boiskowym ujęciu, ale patrząc zdecydowanie szerzej. Dla niego liczy się nie tylko wynik, ale przede wszystkim rozwój reprezentacji ze zgrupowania na zgrupowanie. Bez względu na skład, w jakim wystąpi, bo życie często będzie wymuszało zmiany. Takie podejście trenera nie tylko zdejmuje część presji z piłkarzy i przenosi ich koncentrację na dłuższą perspektywę, ale też gwarantuje rozwój reprezentacji Polski.

- Jeśli w piątek chcemy wygrać, to musimy się wykazać sposobem, odpowiednią strategią. Tylko w ten sposób możemy zniwelować różnicę w umiejętnościach. Pokonanie takiego rywala to jest coś dla nas niesamowicie wartościowego. Myślę trzeźwo: nawet gdybyśmy wygrali, to nie nadrobimy różnicy bramek. Ale chciałbym widzieć, że nasz zespół robi kolejny krok do przodu i to jest dla mnie ważniejsze niż sam wynik. Chcę, żebyśmy pokazali na przykład, że jesteśmy w stanie utrzymać się dłużej przy piłce niż w pierwszym spotkaniu. Mamy zawodników, którym taka gra pasuje. Pytanie tylko, czy przeciwnik nam na to pozwoli – punktuje Jan Urban.

- Mam nadzieję, że tyle lat od wygranej nad Holandią wyzerujemy licznik i trzeba będzie liczyć od nowa – zaraża optymizmem „Lewy”.

Holendrom remis zapewnia awans na MŚ. Z kolei nas wygrana przybliża do miejsca w pierwszym koszyku przed marcowymi barażami. Warto się o to bić, by droga na mundial nie była tak kręta i wyboista.