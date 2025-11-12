Kłopoty przed meczem eliminacji mistrzostw świata. Piłkarze wszczynają bunt

Reprezentanci Nigerii znajdują się obecnie na zgrupowaniu kadry w Maroku, gdzie zaplanowany jest drugi etap eliminacji mistrzostw świata, przeznaczony dla czterech najlepszych drużyn spośród tych, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach. Zespoły rozegrają miniturniej, którego zwycięzca zagra w barażu interkontynentalnym o awans na mundial.

Okazuje się, że zaplanowany na czwartek 13 listopada mecz Nigeria - Gabon może nie dojść do skutku. Nigeryjscy piłkarze, wraz z członkami sztabu szkoleniowego, odmówili wyjścia na trening i rozpoczęli strajk. Przyczyną są nieprawidłowości finansowe sięgające nawet kilku lat.

Na miejsce udał się już prezes nigeryjskiej federacji piłkarskiej, Ibrahim Musa Gusau, który ma negocjować z zawodnikami. W przypadku braku porozumienia istnieje prawdopodobieństwo, że mecz z Gabonem się nie odbędzie, a sam wynik może zostać zweryfikowany jako walkower dla rywali.

Nigeryjczycy w swojej grupie ulegli sensacyjnie RPA, które zapewniło sobie awans na mundial po raz pierwszy od 2010 roku, kiedy było gospodarzem.

