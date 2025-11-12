Kolejny problem Jana Urbana! Kłopoty zdrowotne w kadrze nie ustają

Z informacji przekazanych przez Przegląd Sportowy Onet wynika, że zawodnik reprezentacji Polski przedwcześnie zakończył środowe zajęcia treningowe. Piłkarz wraca do pełnej dyspozycji po urazie, którego doznał na początku listopada w spotkaniu Ligi Europy.

Świderski, który wówczas opuścił boisko już w przerwie meczu, dopiero teraz stopniowo wchodzi w normalny rytm treningowy. W środę po kilkudziesięciu minutach opuścił główne zajęcia i kontynuował ćwiczenia indywidualnie pod okiem sztabu medycznego. Według ustaleń serwisu, decyzja o skróceniu treningu miała charakter profilaktyczny i nie wynikała z odnowienia urazu.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda reprezentacji Holandii nie zagra z Polską. Duże osłabienie rywali

Sztab reprezentacji liczy, że zawodnik będzie gotowy do gry w najbliższym spotkaniu z Holandią na PGE Narodowym. W tym sezonie napastnik rozegrał 18 meczów w barwach swojego klubu - Panathinaikosu Ateny - w których zdobył siedem bramek.

Drobne problemy zdrowotne Świderskiego to kolejny kłopot dla selekcjonera Jana Urbana, który już wcześniej musiał dokonać zmian w kadrze. Z powodu urazów zgrupowanie opuścili bramkarz Łukasz Skorupski, obrońca Jan Bednarek oraz napastnik Krzysztof Piątek. Ich miejsca zajęli odpowiednio Mateusz Kochalski i Bartosz Bereszyński.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch kluczowych meczów - najpierw z Holandią w Warszawie, a następnie z Maltą na wyjeździe. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 i mogą przesądzić o ostatecznym układzie tabeli w grupie.

Dla Biało-Czerwonych będzie to decydujący moment pierwszej fazy eliminacji. Od wyników tych meczów zależy, kto uzyska bezpośredni awans na mundial, kto trafi do baraży, a kto pożegna się z marzeniami o grze na mistrzostwach. Polska wciąż zachowuje szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie i wywalczenie biletu do USA, Kanady i Meksyku bez konieczności gry w barażach.