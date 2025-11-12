Kolejny wielki sukces 14-letniego Polaka! Wyeliminował obrońcę tytułu, ma medal MŚ

W ostatnich miesiącach Szubarczyk podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że młody Polak sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Jak się okazało, to nie był koniec sukcesów utalentowanego zawodnika.

Szubarczyk dotarł do finału "otwartych" mistrzostw Europy. Z racji tego, że jego finałowym rywalem był doświadczony Liam Highfield, który już wcześniej uzyskał prawo do gry w gronie zawodowców, awans do finału zapewnił 14-latkowi z Polski przepustkę do main touru na najbliższe dwa lata.

Polak został tym samym najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii tej dyscypliny sportu.

- Byłem w Turcji i oglądałem mecze. Obserwowałem młodego chłopaka, a potem wróciłem do siebie i powiedziałem wszystkim w moim klubie, że to jest jeden z najlepszych 14-latków, jakich kiedykolwiek widziałem - przyznał później słynny Walijczyk Mark Williams w rozmowie z "Metro", porównując Szubarczyka do legendarnego Anglika Ronniego O'Sullivana i jego wyczynów, gdy ten był nastolatkiem. Dodał też, że rozmawiał o 14-letnim Polaku z innym świetnym snookerzystą, Szkotem Johnem Higginsem.

Od kilku miesięcy Szubarczyk rywalizuje w gronie zawodowców, w sierpniu odnosząc debiutancki triumf w meczu turniejowym, kiedy to ograł Anglika Ryana Daviesa.

Aktualnie 14-latek rywalizuje podczas amatorskich mistrzostw świata w Dausze. Po tym, jak Szubarczyk przeszedł fazę grupową, w ćwierćfinale spotkał się z niezwykle doświadczonym reprezentantem Pakistanu, Muhammadem Asifem. Polak pokonał obrońcę tytułu w decydującej partii i wywalczył awans do półfinału, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal MŚ - podczas turnieju nie będzie bowiem meczu o trzecie miejsce.

Półfinałowym rywalem Szubarczyka będzie reprezentant Francji Nicolas Mortreux. W drugiej półfinałowej parze Ali Alobaidli z Kataru zmierzy się z Anglikiem Harveyem Chandlerem.