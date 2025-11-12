Lewandowski w kolejnym wielkim klubie? Legenda naciska na transfer

Do końca kontraktu "Lewego" z Barceloną pozostało już mniej niż 8 miesięcy, a nowych informacji ws. przedłużenia umowy jest jak na lekarstwo. Nic dziwnego, że w mediach pojawia się coraz więcej transferowych rewelacji dotyczących piłkarza reprezentacji Polski.

Temat Milanu był już na tapecie kilka tygodni temu, ale w ostatnim czasie ucichł. Nowe informacje w sprawie zainteresowania klubu z Mediolanu usługami Lewandowskiego przekazał jednak Sacha Tavolieri ze sky-sport.ch. - Wydaje się, że projekt Milanu spodobał się polskiemu napastnikowi, który nie wyklucza odkrycia Serie A przed przejściem na emeryturę - napisał Tavolieri.

Według informacji dziennikarza, niebawem na dojść do spotkania agenta Lewandowskiego Piniego Zahaviego z dyrektorem sportowym Rossonerich Iglim Tare. Rozmowy miałyby dotyczyć możliwości finansowych Milanu w kontekście zatrudnienia 37-latka urodzonego w Warszawie. "Lewy" miałby być w Mediolanie "nowym" Oliverem Giroud czy też Zlatanem Ibrahimoviciem, którzy grali w klubie w podobnym wieku, w jakim aktualnie znajduje się Polak.

Sam Zlatan Ibrahimović, który pracuje w Milanie, ma według Tavolieriego mocno naciskać na tę operację. Według Szweda "Lewandowski doskonale uosabia wartości klubu i może służyć jako wzór do naśladowania dla młodszych piłkarzy w Mediolanie".

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od lipca 2022 roku. Wcześniej 161-krotny reprezentant Polski grał w Bayernie, Borussii Dortmund czy Lechu Poznań.

Polsat Sport