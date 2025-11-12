Michał Winiarski zrezygnował z pracy! Podał powód tej niespodziewanej decyzji

"Michał Winiarski z powodów osobistych rezygnuje z funkcji trenera męskiej reprezentacji narodowej ze skutkiem natychmiastowym. Niemiecki Związek Piłki Siatkowej (DVV) przeprowadzi w najbliższych tygodniach rozmowy z kilkoma kandydatami, aby znaleźć następcę" - czytamy na oficjalnej stronie federacji.

Winiarski prowadził reprezentację Niemiec od 2022 roku. Niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku, ale teraz złożył rezygnację - chce skupić się na pracy w klubie Aluron CMC Warta Zawiercie oraz poświęcić więcej czasu swojej rodzinie.

- Ostatnie lata z reprezentacją Niemiec są jednymi z najbardziej znaczących i satysfakcjonujących w mojej karierze - pełne pasji, rozwoju i niezapomnianych chwil z niezwykłymi ludźmi - wyjaśnia Winiarski. - Ostatnio zauważyłem, że moja rodzina potrzebuje ode mnie więcej czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo intensywna, a między ligą a reprezentacją prawie nie było czasu na oddech. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne. Wszystko to pokazało mi, że nadszedł czas, aby zrobić sobie przerwę, naładować baterie i spojrzeć w przyszłość ze świeżej perspektywy - przyznał były siatkarz.

Winiarski doprowadził reprezentację Niemiec między innymi do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jego drużyna przegrała na tym etapie imprezy pięciosetowy bój z Francją, późniejszymi złotymi medalistami.

Jeśli chodzi o pracę w klubie, były wybitny siatkarz od 2019 do 2022 roku prowadził ekipę Trefla Gdańsk. Od trzech lat jest szkoleniowcem Aluron CMC Warty Zawiercie. Jako trener tego drugiego zespołu dwukrotnie sięgnął po wicemistrzostwo PlusLigi (2024, 2025), srebrny medal Ligi Mistrzów (2025), a także wygrał krajowy Puchar (2024) i Superpuchar (2024).

