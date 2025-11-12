Mistrzostwa świata w siatkówce plażowej 2025. Kiedy grają Polacy? Transmisje TV i stream online

Mistrzostwa świata w siatkówce plażowej 2025 zostaną rozegrane w dniach 13–23 listopada w Adelajdzie w Australii. W turniejach siatkarzy i siatkarek wystartuje po 48 par, które podzielono na dwanaście grup. Drużyny z pierwszych i drugich miejsc w tabelach grupowych, a także cztery najlepsze zespoły spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, uzyskają bezpośredni awans do 1/16 finału turnieju. Osiem pozostałych drużyn wyłonią mecze barażowe.

Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w grupie E. Zmierzą się kolejno z duetami Yanwei Wang/Hongjun Du (Chiny), Christoph Dressler/Philipp Waller (Austria) i Lukas Pfretzschner/Sven Winter (Niemcy).

Mecze Polaków - MŚ w siatkówce plażowej 2025:

2025-11-14: Michał Bryl/Bartosz Łosiak (Polska) – Yanwei Wang/Hongjun Du (Chiny) (piątek, godzina 5.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-16: Michał Bryl/Bartosz Łosiak (Polska) – Christoph Dressler/Philipp Waller (Austria) (niedziela, godzina 6.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-17: Michał Bryl/Bartosz Łosiak (Polska) – Lukas Pfretzschner/Sven Winter (Niemcy) (poniedziałek, godzina 6.30; transmisja – Polsat Sport 1)

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ - WYNIKI

Natalia Okła i Urszula Łunio będą rywalizowały w grupie F. Ich rywalkami będą pary: Marketa Svozilova/Marie-Sara Stochlova (Czechy), Ana Patricia/Duda (Brazylia) oraz Tara Phillips/Kayla Mears (Australia).

Mecze Polek - MŚ w siatkówce plażowej 2025:

2025-11-14: Marketa Svozilova/Marie-Sara Stochlova (Czechy) – Natalia Okła/Urszula Łunio (Polska) (piątek, godzina 6.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-15: Ana Patricia/Duda (Brazylia) – Natalia Okła/Urszula Łunio (Polska) (sobota, godzina 4.30; transmisja – Polsat Sport 1; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-16: Natalia Okła/Urszula Łunio (Polska) – Tara Phillips/Kayla Mears (Australia) (niedziela, godzina 4.30; transmisja – Polsat Sport 2).

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET- WYNIKI