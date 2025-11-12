Nie do zatrzymania! Poznaliśmy pierwszego półfinalistę ATP Finals 2025

Początek spotkania od razu pokazał, że obaj zawodnicy prezentują wysoki poziom gry przy własnym podaniu. Rywalizacja toczyła się punkt za punkt, a tenisiści pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe i popisywali się licznymi asami. W decydującym momencie pierwszej partii wicelider światowego rankingu zachował zimną krew, przełamał Zvereva w dziesiątym gemie i zwyciężył seta 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals 2025. Terminarz. Kiedy są mecze? Daty i godziny ATP Finals

Druga odsłona meczu również rozpoczęła się od wyrównanej rywalizacji, w której obaj tenisiści imponowali skutecznością przy własnym serwisie. Sinner miał kłopoty w trzecim gemie, jednak zdołał się obronić - mimo trzech piłek na przełamanie dla Niemca, 24-latek wygrał pięć kolejnych punktów i utrzymał podanie.

Niewykorzystane okazje szybko zemściły się na trzecim zawodniku rankingu ATP - już w szóstym gemie Włoch przełamał rywala, wykorzystując pierwszą piłkę na przełamanie. Od tego momentu 28-latek próbował podkręcić tempo gry, jednak mimo rosnącej agresji nie był w stanie odwrócić losów seta. Włoch prezentował niemal bezbłędny tenis i skrupulatnie wykorzystywał każdą, nawet najmniejszą niedokładność przeciwnika. Niemiec nie potrafił zamienić kolejnych break pointów na przełamanie, a wicelider światowego rankingu wychodził z każdej trudnej sytuacji obronną ręką. Ostatecznie 24-latek zwyciężył w drugim secie 6:3.

W grupie Bjorna Borga Sinner został pierwszym zawodnikiem, który zapewnił sobie miejsce w półfinale ATP Finals 2025. Zverev z kolei o awans do najlepszej czwórki turnieju powalczy z Felixem Auger-Aliassimem, triumfatorem wcześniejszego środowego spotkania z Benem Sheltonem, zakończonego wynikiem 4:6, 7:6(7), 7:5.

W czwartek rywalizacja przeniesie się do grupy Jimmy'ego Connorsa. O godzinie 14:00 Taylor Fritz zmierzy się z Alexem De Minaurem, natomiast o 20:30 na kort wyjdą Carlos Alcaraz i Lorenzo Musetti.

Transmisje meczów ATP Finals 2025 w Turynie na sportowych antenach Polsatu.

Jannik Sinner (2. ATP) - Alexander Zverev (3. ATP) 6:4, 6:3.