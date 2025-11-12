Oficjalnie! Łukasz Piszczek ogłoszony trenerem polskiego klubu

Od kilku dni spekulowało się na temat tego, że Piszczek może objąć właśnie GKS. Drużyna ta jest jednym z największych rozczarowań tego sezonu Betclic 1. ligi - z 12 punktami na koncie zajmuje miejsce w strefie spadkowej.

Ze względu na słabe rezultaty z funkcją trenera pożegnał się Artur Skowronek, następnie tymczasowo piłkarzami dowodził Michael Chojnicki. Teraz stery w Tychach przejmuje legenda reprezentacji Polski.





„Przez ostatnie lata przygotowywałem się do pracy trenerskiej i dziś mogę rozpocząć ją w miejscu, które ma duży potencjał i ambicje. GKS Tychy to klub z zapleczem, historią i pasją kibiców. Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój. Wierzę w codzienną pracę, konsekwencję i odpowiedzialność” – podkreślił 66-krotny reprezentant Polski.



Dla Piszczka nie będzie to trenerski debiut. Wcześniej były obrońca Borussii Dortmund kierował trzecioligowym LKS-em Goczałkowice-Zdrój.

Nowy szkoleniowiec GKS-u doświadczenie zbierał także w Dortmundzie, gdzie był asystentem Nuriego Sahina w Borussii.





Debiut 40-latka na ławce trenerskiej przypadnie na starcie ze Stalą Rzeszów. Spotkanie odbędzie się 22 listopada o 19:30 w Rzeszowie.

ST, Polsat Sport