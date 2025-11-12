Polscy skoczkowie narciarscy podczas konkursów mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie swoich najbliższych.

ZOBACZ TAKŻE: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Oprócz fanów polskich zawodników, którzy zdaniem wielu ekspertów i kibiców są najlepszymi kibicami na świecie, wspierają ich oczywiście również ich najbliżsi, w tym partnerki czy żony.

Z kim są związani polscy skoczkowie?

Partnerki polskich skoczków narciarskich:

Partnerki polskich skoczków narciarskich. Z kim są związani? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport