PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin to grana awansem potyczka 13. kolejki PlusLigi. Gospodarze na tę chwilę są liderem tabeli z dorobkiem 12 punktów, lecz jeden mecz mniej na swoim koncie ma Asseco Resovia Rzeszów, która traci do nich jedno "oczko". Goście plasują się na szóstej lokacie z ośmioma punktami.

Zawiercianie na inaugurację tej edycji rozgrywek musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa (0:3). Od tamtego momentu są niepokonani. Zanotowali zwycięstwa nad ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle (3:1), Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:0), Cuprum Stilon Gorzów (3:0) i beniaminkiem InPost ChKS-em Chełm (3:0).

Siatkarze z Lublina natomiast rozpoczęli ligę od trzech triumfów. Okazali się lepsi od Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (3:0), ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle (3:2) i InPost ChKS-u Chełm (3:0). Poprzednio niespodziewanie ulegli PGE GiEK Skrze Bełchatów (1:3).

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się aż sześciokrotnie. Cztery wiktorię odniosła Bogdanka, a dwie - Aluron.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.