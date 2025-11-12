PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakSiatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin to grane awansem spotkanie 13. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin to grana awansem potyczka 13. kolejki PlusLigi. Gospodarze na tę chwilę są liderem tabeli z dorobkiem 12 punktów, lecz jeden mecz mniej na swoim koncie ma Asseco Resovia Rzeszów, która traci do nich jedno "oczko". Goście plasują się na szóstej lokacie z ośmioma punktami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rekordowe zainteresowanie meczem polskich siatkarzy. "Coś niespotykanego w historii sportu"

 

Zawiercianie na inaugurację tej edycji rozgrywek musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa (0:3). Od tamtego momentu są niepokonani. Zanotowali zwycięstwa nad ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle (3:1), Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:0), Cuprum Stilon Gorzów (3:0) i beniaminkiem InPost ChKS-em Chełm (3:0).

 

Siatkarze z Lublina natomiast rozpoczęli ligę od trzech triumfów. Okazali się lepsi od Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (3:0), ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle (3:2) i InPost ChKS-u Chełm (3:0). Poprzednio niespodziewanie ulegli PGE GiEK Skrze Bełchatów (1:3).

 

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się aż sześciokrotnie. Cztery wiktorię odniosła Bogdanka, a dwie - Aluron.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEBOGDANKA LUK LUBLINPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 