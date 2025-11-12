PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo

Ślepsk Malow Suwałki - Indykpol AZS Olsztyn to potyczka w ramach 5. kolejki PlusLigi. Na tę chwilę w tabeli wyżej - na czwartym miejscu z dorobkiem dziewięciu punktów - znajdują się "Akademicy". Gospodarze natomiast z jednym "oczkiem" plasują się na ostatniej 14. pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Rekordowe zainteresowanie meczem polskich siatkarzy. "Coś niespotykanego w historii sportu"

Olsztynianie na inaugurację tej edycji rozgrywek po zaciętej rywalizacji ulegli JSW Jastrzębskiemu Węglowi (2:3). To jedyna dotychczas porażka podopiecznych Daniela Plińskiego. AZS w kolejnych trzech meczach pokonał bowiem PGE GiEK Skrę Bełchatów (3:2), Barkom Każany Lwów (3:1) i Energę Trefla Gdańsk (3:1).

Siatkarze z Suwałk natomiast po czterech starciach w obecnej kampanii nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Drużyna prowadzona przez Dominika Kwapisiewicza musiała uznać wyższość odpowiednio Asseco Resovii Rzeszów (1:3), JSW Jastrzębskiego Węgla (0:3), Energi Trefla Gdańsk (0:3) oraz Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (2:3).

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie i odniosły po jednym triumfie wynikiem 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.