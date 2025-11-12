Przełomowa zmiana w Meczu Gwiazd NBA. Powstanie nowy format

W tegorocznym Meczu Gwiazd NBA, który 15 lutego odbędzie się w Los Angeles, wezmą udział trzy ośmioosobowe zespoły, w tym dwa złożone z koszykarzy amerykańskich, a jeden pod szyldem "Reszty Świata". Rywalizacja, której format po raz kolejny zmieniono, będzie miała formę miniturnieju.

Popularność i oglądalność tradycyjnego All-Star Weekend, którego głównym punktem jest Mecz Gwiazd, od kilku lat spada, więc władze NBA szukają sposobów na przywrócenie wydarzeniu dawnego blasku.

W tym roku rywalizowały cztery zespoły, które utworzyły pary półfinałowe, a zwycięzcy zagrali w finale. Spotkania nie były ograniczone czasowo. Zwyciężał zespół, który jako pierwszy zdobył 40 punktów. Dość szybko jednak liga zdecydowała, że taka formuła się nie sprawdziła i w przyszłym roku będzie inna.

Teraz zdecydowano się na format „USA kontra Reszta Świata” w formacie trzech drużyn, czyli łącznie wybranych do gry będzie 24 zawodników - 16 z ojczyzny koszykówki, a ośmiu z innych części świata. Zasady podziału Amerykanów na dwie drużyny nie są jeszcze znane.

Od razu jednak zastrzeżono, że jeśli odpowiedniej liczby głosów i wskazań kibiców, dziennikarzy oraz ekspertów nie otrzymają gracze spoza USA, to może się zdarzyć, że w ekipie Reszty Świata może zagrać jakiś Amerykanin. Nie powinno być z tym jednak większych trudności, bo coraz więcej znaczących postaci ligi wywodzi się spoza Stanów Zjednoczonych, jak m.in. Serb Nikola Jokic (Denver Nuggets), Słoweniec Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kanadyjczyk Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) czy Francuz Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Mecz Gwiazd odbędzie się 15 lutego w nowej hali Intuit Dome, z której na co dzień korzysta zespół Los Angeles Clippers.

