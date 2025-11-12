PZPS nawiązał międzynarodową współpracę! Będą wspólnie rozwijać dyscyplinę

W ramach polskiej delegacji do Algierii udali się prezes PZPS Sebastian Świderski, wiceprezes i sekretarz generalny Jacek Sęk oraz rzecznik prasowy Mariusz Szyszko. Celem podróży była wymiana doświadczeń i podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy stronami. Radości z faktu możliwości czerpania z polskich doświadczeń nie ukrywali przedstawiciele algierskiego związku.



- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się podpisać porozumienie z najważniejszym związkiem światowej siatkówki. Doświadczenie polskiej federacji jest dla nas bardzo cenne i liczymy, że skorzystamy z niego m.in.: przy budowie struktur szkolenia. W naszych planach myślimy o zaproszeniu trenerów z Polski jako ekspertów, którzy pomogą nam kształcić nasze sztaby szkoleniowe. W zamian mamy do zaoferowania bardzo dobrą infrastrukturę zarówno dla siatkówki plażowej jak i halowej. Mamy nadzieję, że polskie zespoły będą chciały z niej skorzystać, a my będziemy mieli możliwość odwiedzenia ośrodków znajdujących się w Polsce – powiedział Mohand Tamadartaza, prezes Algierskiej Federacji Siatkówki.



Polska delegacja została bardzo dobrze przyjęta, a podczas dwudniowej wizyty odwiedziła wiele istotnych sportowo punktów. Jednym z nich był ośrodek przygotowań olimpijskich dla gier zespołowych, będący niejako odpowiednikiem COS OPO w Spale. Delegaci PZPS gościli również między innymi w Algierskim Komitecie Olimpijskim czy nowoczesnej klinice medycyny sportowej.



- Cieszymy się, że kolejny kraj chce brać z nas przykład i od nas się uczyć. Czujemy się zobowiązani do dzielenia się naszym doświadczeniem i naszą wiedzą w rozlicznych płaszczyznach związanych z siatkówką halową, a przede wszystkim siatkówką plażową – szkolenia młodzieży, pracy sztabów szkoleniowych, korzystania ze statystyk czy przygotowania motorycznego. Wiele lat temu my także korzystaliśmy z wiedzy innych związków, a teraz chcemy pomóc Algierskiej Federacji stać się silną, a może i najsilniejszą federacją w Afryce. Dla nas będzie to doskonała okazja do poznania algierskiej kultury czy zetknięcia się z innym spojrzeniem na naszą dyscyplinę. Dzięki naszej współpracy zyskujemy także nowe miejsca na obozy szkoleniowe, głównie dla siatkówki plażowej w okresie zimowym - zakończył Sebastian Świderski, prezes PZPS.



Polska siatkówka od wielu lat stanowi synonim sukcesów na arenie międzynarodowej. Zarówno zawodnicy jak i zawodniczki reprezentacji Polski regularnie przywożą medale z takich zawodów jak mistrzostwa świata czy Liga Narodów, a szkoleni w kraju zawodnicy oraz zawodniczki stanowią o sile czołowych klubów całego świata.

PI, Polsat Sport