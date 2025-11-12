Siatkarski mistrz kraju niespodziewanie zmienił trenera! Były szkoleniowiec Trefla poprowadzi zespół

Igor Juricić pochodzi z Chorwacji i w latach 2022–24 pracował w PlusLidze jako trener drużyny Trefl Gdańsk. Nie była to jego pierwsza przygoda z polską ligą, gdyż jeszcze jako zawodnik w sezonie 1999/2000 reprezentował barwy AZS Częstochowa.





Po rozstaniu z Treflem, Juricić został selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Teraz przed tym szkoleniowcem kolejne wyzwanie - praca z ekipą mistrza Francji Tours VB.

W minionym sezonie ekipę do tytułu mistrza Francji poprowadził Marcelo Fronckowiak. Przed obecnymi rozgrywkami drużynę przejął Mladen Kasić z Chorwacji. Drużyna pod jego wodzą na początku sezonu wygrała cztery mecze, poniosła jedną porażkę i wywalczyła 11 punktów. Mimo tego dość korzystnego bilansu i miejsca w czołówce tabeli, w klubie po pięciu kolejkach doszło do zmiany szkoleniowca.

"Tours Volley-Ball potwierdza zakończenie współpracy z Mladenem Kasicem, który po czterech miesiącach pracy na stanowisku trenera drużyny zdecydował się zrezygnować z pełnionej funkcji. Klub serdecznie dziękuje mu za wykonaną pracę. TVB z radością ogłasza również, że nowym trenerem zespołu został Igor Juricić. Jego doświadczenie, wizja gry oraz cechy osobiste doskonale wpisują się w kontynuację projektu sportowego i ambicji klubu" – napisano w komunikacie.