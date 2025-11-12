Efektowny występ siatkarzy Indykpolu AZS! Trwa fatalna seria ekipy z Suwałk

Siatkarze Indykpolu AZS dość szybko odskoczyli na kilka punktów na początku meczu (6:10) i utrzymywali tę przewagę na przestrzeni całego seta. Siatkarze z Suwałk co prawda zdołali złapać kontakt po asie Asparuha Asparuhova (18:19), ale goście znów odskoczyli, grając skutecznie w końcówce. Wynik na 21:25 ustalił Moritz Karlitzek, który znakomicie zaprezentował się w tym secie (8/8 w ataku).





W drugiej odsłonie suwalczanie poprawili zagrywkę i uzyskali przewagę od pierwszych akcji seta (3:0). Złapali właściwy rytm i utrzymywali punktowy dystans (14:10), jednak tylko do pewnego momentu bo siatkarze Indykpolu AZS odrobili straty (15:15). Później Ślepsk prowadził jeszcze 18:15, ale goście złapali rywali w jednym ustawieniu i poszła punktowa seria przy zagrywkach Pawła Halaby (18:21). Olsztynianie dołożyli jeszcze dwa asy, którymi popisali się Karol Borkowski (19:23) oraz Łukasz Kozub (20:25) i znów pewnie wygrali seta.

Po nieudanej końcówce seta, również początek kolejnej partii był fatalny w wykonaniu ekipy z Suwałk (0:6). Gospodarze próbowali nawiązać walkę, szybko złapali kontakt (6:7), ale był to chwilowy zryw. Indykpol AZS szybko odbudował przewagę (7:10). Później poszła seria - pięć wygranych akcji z rzędu, gdy zagrywał Johannes Tille (10:17) i jeszcze jedna, przy serwisach Jakuba Majchrzaka (12:23). Paweł Halaba skutecznym atakiem zamknął tę jednostronną partię (15:25) i całe spotkanie.

Skrót meczu Ślepsk - AZS:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (11), Asparuh Asparuhov (10) – Ślepsk; Moritz Karlitzek (17), Paweł Halaba (14), Jan Hadrava (11) – AZS. Gospodarze byli tłem dla ekipy z Olsztyna, gorzej prezentując się w ataku, przyjęciu oraz w polu serwisowym (asy 4–9). MVP: Moritz Karlitzek (16/21 = 76% skuteczności w ataku + 1 blok; 60% pozytywnego przyjęcia).

Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (21:25, 20:25, 15:25)

Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, David Smith, Kamil Droszyński – Jakub Kubacki (libero) oraz Damian Wierzbicki, Bartosz Mariański (libero), Antoni Kwasigroch, Karol Jankiewicz, Joachim Panou. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

AZS: Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Jakub Majchrzak, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI