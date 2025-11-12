Walką wieczoru nadchodzącej gali będzie długo wyczekiwane starcie o mistrzowski pas kategorii półśredniej pomiędzy Jackiem Dellą Maddaleną a Islamem Makhachevem. Dla zawodnika z Dagestanu będzie to debiut w nowej dywizji wagowej i od razu walka o tytuł. Zawodnik pochodzący z Machaczkały przez długi czas dominował w kategorii lekkiej, jednak po decyzji o przejściu wyżej zwakował pas. Dagestańczyk ma na koncie imponującą serię 15 kolejnych zwycięstw. Della Maddalena stanie natomiast do pierwszej obrony tytułu, który odebrał Belalowi Muhammadowi na gali UFC 315.

W co-main evencie wieczoru czeka nas kolejne starcie o pas mistrzowski - tym razem wśród kobiet. Valentina Shevchenko, obecnie panująca królowa kategorii muszej, podejmie byłą mistrzynię wagi słomkowej Weili Zhang. Dla Kirgistanki będzie to druga obrona tytułu, po tym jak najpierw odebrała pas Alexie Grasso na gali UFC 305, a następnie obroniła go w pojedynku z Manon Fiorot. Zhang natomiast zadebiutuje w wyższej kategorii wagowej, po tym jak zwakowała pas słomkowej dywizji. Kibice z Polski doskonale pamiętają ją z widowiskowych pojedynków z Joanną Jędrzejczyk.

Podczas gali nie zabraknie również innych głośnych nazwisk. Do oktagonu wejdzie były pogromca Mateusza Gamrota - Beneil Dariush, który zmierzy się z Benoitem Saint-Denisem. Na matę wróci także były mistrz wagi półśredniej Leon Edwards. Z kolei wśród zawodników aspirujących do miana kolejnego pretendenta do pasa wagi półśredniej zobaczymy Seana Brady'ego oraz Michaela Moralesa.

Gdzie obejrzeć galę UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev?

Transmisja gali UFC 322 w nocy z soboty 15 listopada na niedzielę 16 listopada od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

170 lb: Jack Della Maddalena (18-2) vs. Islam Makhachev (27-1) - o pas wagi półśredniej

125 lb: Valentina Shevchenko (25-4-1) vs. Weili Zhang (26-3) - o pas wagi muszej

170 lb: Sean Brady (18-1) vs. Michael Morales (18-0)

170 lb: Leon Edwards (22-5) vs. Carlos Prates (22-7)

155 lb: Beneil Dariush (23-6-1) vs. Benoit Saint-Denis (15-3)

Karta wstępna:

185 lb: Bo Nickal (7-1) vs. Rodolfo Vieira (11-3)

185 lb: Roman Kopylov (14-4) vs. Gregory Rodrigues (17-6)

125 lb: Erin Blanchfield (13-2) vs. Tracy Cortez (12-2)

135 lb: Malcolm Wellmaker (10-0) vs. Cody Haddon (8-1)

Karta przedwstępna:

185 lb: Kyle Daukaus (16-4) vs. Gerald Meerschaert (37-20)

145 lb: Pat Sabatini (20-5) vs. Chepe Mariscal (18-6)

115 lb: Angela Hill (18-15) vs. Fatima Kline (8-1)

185 lb: Baysangur Susurkaev (10-0) vs. Eroc McConico (10-3-1)