Wieczysta wybrała trenera. To były szkoleniowiec Borussii Dortmund

Wieczysta Kraków w tym sezonie walczy o awans do Ekstraklasy. O ile początek sezonu miała udany, plasując się w czubie tabeli, tak po czasie klub wpadł w dołek. Pracę stracił trener Przemysław Cecherz, którego zastąpił znany z prowadzenia w przeszłości Korony Kielce Gino Lettieri. Zmiana ta okazała się nietrafiona. Pod wodzą Włocha Wieczysta zanotowała remis oraz dwie porażki, przez co w tabeli spadła na ósme miejsce. Po kilku tygodniach Lettieri został zwolniony.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Łukasz Piszczek ogłoszony trenerem polskiego klubu

W obozie Wieczystej trwa intensywne poszukiwanie nowego szkoleniowca. Informowano o rozmowach z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Adamem Nawałką.

Wygląda na to, że nowym trenerem beniaminka zostanie Niemiec Thomas Doll. 59-latek karierę trenerską rozpoczynał w HSV, z którego trafił do Borussii Dortmund. Po drodze trenował jeszcze w Turcji, Arabii Saudyjskiej, na Węgrzech i Cyprze. Ostatnim klubem, jaki prowadził, była indonezyjska Persija Jakarta, z którą pożegnał się w sezonie 2023/2024.

Co ciekawe, gdyby Doll faktycznie został zatrudniony, spotkałby w klubie swojego byłego podopiecznego. Piłkarzem Wieczystej od lata jest Maciej Gajos. Panowie mieli okazję przeciąć się właśnie w Indonezji, gdzie polski pomocnik spędził ostatnie lata.

Wieczysta Kraków w tabeli Betclic 1. Ligi po szesnastu kolejkach zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 23 punktów. Do premiowanego barażami miejsca traci punkt.

Polsat Sport