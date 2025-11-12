Wielkie wieści w sprawie piłkarskich mistrzostw Europy! Znamy miejsce finału

Gospodarzem będzie Wielka Brytania, czyli Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna oraz Irlandia. Turniej rozgrywany w formule 24-drużynowej z 51 spotkaniami gościć będzie w Londynie (dwa stadiony), Manchesterze, Liverpoolu, Newcastle i Birmingham w Anglii oraz w Glasgow (Szkocja), Dublinie (Irlandia), Cardiff (Walia) i Belfaście (Irlandia Północna).

Oba półfinały i finał zostaną rozegrane na Wembley.

Współgospodarze wezmą udział w eliminacjach Euro 2028, ale dwa miejsca zarezerwowane będą dla najwyżej sklasyfikowanych drużyn krajów-gospodarzy, które nie zakwalifikują się bezpośrednio.

Jeśli Anglia zakwalifikuje się bezpośrednio, jej pierwszy mecz grupowy odbędzie się w Manchesterze, a kolejne dwa na Wembley. Jeśli Szkocja, Walia i Irlandia zakwalifikują się bezpośrednio, ich mecze grupowe również odbędą się przed własną publicznością.

Do sprzedaży trafi ponad trzy miliony biletów. UEFA nie ujawniła jeszcze szczegółów ich zakupu.

Będzie to trzecie piłkarskie Euro na Wyspach Brytyjskich, po angielskim w 1996 roku i tym w 2021 roku, kiedy mecze gościły w 11 krajach, w tym w Anglii - z finałem na londyńskim Wembley - i Szkocji (Hampden Park w Glasgow). Walia, Irlandia Północna i Irlandia zadebiutują w roli gospodarzy turnieju tej rangi.

