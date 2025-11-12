Wyjątkowa chwila znanego tenisisty. Poślubi córkę zwycięzcy Złotej Piłki!

Sebastian Korda sezonu 2025 nie zaliczy do wyjątkowo udanych. Niegdyś 15. rakieta świata i triumfator dwóch turniejów z cyklu ATP Tour obecnie plasuje się na 48. miejscu w rankingu. Amerykanin w tym roku nie zdobył żadnego tytułu.

Zdecydowanie lepsze wieści Korda przekazał po zakończeniu kampanii. Mowa o sprawach pozasportowych. Tenisista oświadczył się swojej wieloletniej partnerce - Ivanie Nedved, a ta powiedziała "tak".

fot. Sebastian Korda, Ivana Nedved (Instagram)

Co ciekawe, nowa narzeczona Kordy to córka Pavla Nedveda, byłego znakomitego piłkarza. Czech w 2003 wygrał Złotą Piłkę, natomiast w 1996 wraz ze swoją reprezentacją został wicemistrzem Europy.