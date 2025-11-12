Wyjątkowa chwila znanego tenisisty. Poślubi córkę zwycięzcy Złotej Piłki!

Julian CieślakTenis

Sebastian Korda przekazał wspaniałe wieści. Amerykański tenisista zaręczył się ze swoją wieloletnią partnerką - Ivaną Nedved. Ta jest córką byłego piłkarza - Pavla Nedveda, zwycięzcy Złotej Piłki 2003 czy wicemistrza Europy z 1996.

Sebastian Korda sezonu 2025 nie zaliczy do wyjątkowo udanych. Niegdyś 15. rakieta świata i triumfator dwóch turniejów z cyklu ATP Tour obecnie plasuje się na 48. miejscu w rankingu. Amerykanin w tym roku nie zdobył żadnego tytułu.

 

Zdecydowanie lepsze wieści Korda przekazał po zakończeniu kampanii. Mowa o sprawach pozasportowych. Tenisista oświadczył się swojej wieloletniej partnerce - Ivanie Nedved, a ta powiedziała "tak".

 

Sebastian Korda i Ivana Nedved zaręczyli sięfot. Sebastian Korda, Ivana Nedved (Instagram)

 

Co ciekawe, nowa narzeczona Kordy to córka Pavla Nedveda, byłego znakomitego piłkarza. Czech w 2003 wygrał Złotą Piłkę, natomiast w 1996 wraz ze swoją reprezentacją został wicemistrzem Europy.

