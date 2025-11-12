Zmiana harmonogramu igrzysk. Ważne informacje dla kibiców

Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku zmienili tradycyjny harmonogram zawodów. W pierwszym tygodniu o medale będą walczyli lekkoatleci, natomiast w drugim pływacy - odwrotnie niż do tej pory.

Już pierwszego dnia rywalizacji lekkoatletów, 15 lipca, odbędzie się finał biegu na 100 m kobiet. Oznacza to, że najlepsze sprinterki jednego dnia trzykrotnie pokonają ten dystans, a nie dwa, jak zazwyczaj podczas ważnych zawodów. Mężczyźni nie będą musieli się mierzyć z taką zmianą.

- Chcemy rozpocząć z hukiem - powiedziała Shana Ferguson, szefowa działu sportu w komitecie organizacyjnym LA28, która nazwała bieg kobiet na 100 metrów "jedną z najchętniej oglądanych konkurencji igrzysk".

Tradycyjnie w pierwszym tygodniu olimpijskich zmagań odbywają się konkurencje pływackie. Ponieważ jednak w Los Angeles zaplanowano je na stadionie SoFi, gdzie 14 lipca odbędzie się uroczyste otwarcie igrzysk, postanowiono zmienić harmonogram, aby mieć czas na rozstawienie basenu.

Czterokrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu Janet Evans podkreśliła, że umożliwi to większej liczbie pływaków na udział w ceremonii otwarcia, gdyż nie będą musieli przygotowywać się do startu następnego dnia.

Ferguson dodała, że harmonogram igrzysk powstawał przez wiele miesięcy w uzgodnieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i światowymi federacjami, uwzględniając dobrostan sportowców, okna telewizyjne oraz lokalne warunki, takie jak upał, pływy na akwenach i kąt padania promieni słonecznych podczas zawodów na świeżym powietrzu.

- Uwzględniono warunki pogodowe nie tylko dla sportowców, ale także dla kibiców - zapewniła Ferguson, dodając, że wzięto również pod uwagę dobro koni startujących w zawodach jeździeckich.

"Super Sobota" 29 lipca, przedostatniego dnia igrzysk, ma obejmować 26 konkurencji medalowych w 23 dyscyplinach.

Ferguson poinformowała, że organizatorzy przygotowali około 14 milionów biletów, a ich publiczna sprzedaż ma się rozpocząć w kwietniu 2026 roku, po rejestracji w styczniu. Ceny będą stałe i nie będą zależały od zainteresowania poszczególnymi zawodami.

Igrzyska odbędą się w dniach 14-30 lipca 2028 roku. Los Angeles po raz trzeci będzie gospodarzem letniej olimpiady, wcześniej w 1932 i 1984 roku. W programie jest 351 konkurencji, a po raz pierwszy w historii liczba startujących kobiet będzie większa niż mężczyzn.

PAP