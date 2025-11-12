Znamy sędziego meczu Polska - Holandia. Ostatni raz przyniósł nam szczęście

43-letniemu rzymianinowi na liniach będą asystować Daniele Bindoni i Alberto Tegoni, natomiast na sędziego technicznego został wyznaczony Daniele Chiffi. Za VAR będzie odpowiedzialny Marco Di Bello, a pomagać mu będzie Valerio Marini.





Mariani od 11 lat prowadzi mecze międzypaństwowe, m.in. turnieju finałowego młodzieżowych (do lat 21) mistrzostw Europy 2021, Ligi Narodów, Ligi Mistrzów czy Europy. W 2024 roku sędziował także w rozgrywanym w USA turnieju Copa America. W Serie A w 171 spotkaniach pokazał 769 żółtych kartek i 54 czerwone.

Na PGE Narodowym w Warszawie gościł już 2 września 2021, kiedy biało-czerwoni, jeszcze pod wodzą Paulo Sousy, wygrali z Albanią 4:1 w eliminacjach mundialu 2022. Z kolei w ubiegłym roku sędziował mecz Jagiellonii Białystok w Amsterdamie z Ajaksem (0:3) w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy.

Natomiast w marcu 2023 był rozjemcą spotkania Holendrów przegranego z Francuzami 0:4 w eliminacjach Euro 2024. Był to ponowny "debiut" w roli selekcjonera "Pomarańczowych” Ronalda Koemana, który poprowadzi ich także w piątek.

Piątkowa potyczka Polska - Holandia rozpocznie się o godz. 20.45.

ST, PAP