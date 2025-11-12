Znany klub siatkarski nie zagra w Lidze Mistrzów. Odpadł w kwalifikacjach

W poprzedniej edycji siatkarskiej LM Olympiacos spisywał się bardzo dobrze. Awansował do grona ośmiu najlepszych zespołów rozgrywek, a w walce o półfinał sprawił sporą niespodziankę - przed własną publicznością pokonał JSW Jastrzębski Węgiel 3:2. W rewanżu drużyna z PlusLigi odrobiła jednak straty i po zwycięstwie 3:0 to ona zagrała w turnieju finałowym.

W kolejnej odsłonie zmagań o tytuł najlepszej klubowej drużyny Europy zabraknie zarówno jastrzębian, jak i ekipy z Pireusu. Olympiacos, w którym kolejny sezon rozgrywają m.in. Aleksandar Atanasijević, John Gordon Perrin i Mitar Tzourits, nie przebrnął przez kwalifikacje.

Drużyna prowadzona przez trenera Andreę Gardiniego w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej bardzo pewnie pokonała OK Napredak Odzak z Bośni i Hercegowiny. Na drugim etapie trafiła jednak na znacznie silniejszego przeciwnika - mistrza Hiszpanii Guaguas Las Palmas, w którego barwach występuje obecnie m.in. słynny Osmany Juantorena.

Drużyna z Wysp Kanaryjskich przed tygodniem wygrała w Pireusie 3:1 (25:20, 18:25, 25:18, 26:24), a świetne zawody rozegrał wówczas właśnie blisko 40-letni Juantorena, który zdobył 20 punktów.

W środowym rewanżu przed własną publicznością Guaguas rozbiło rywala w pierwszej partii 25:10. W kolejnej po zaciętej walce zwyciężyło do 23 i było już pewne awansu. Przed trzecią odsłoną obaj szkoleniowcy zmienili niemal całe szóstki. Tego seta również wygrali gospodarze - 25:21, pieczętując triumf w dwumeczu. Najlepiej punktującym graczem spotkania w Las Palmas był brazylijski atakujący Guaguas Francisco Wallyson Bezerra Souza, zdobywca 14 punktów.

Tym samym hiszpański zespół zrewanżował się Olympiacosowi za ubiegły rok, gdy te dwie ekipy również zmierzyły się w drugiej rundzie kwalifikacji LM - wówczas lepszy był zespół z Grecji.

W trzeciej, ostatniej rundzie zmagań o miejsce w fazie grupowej, mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Lewskim Sofia. Mistrzowie Bułgarii zapewnili sobie awans do decydującej fazy kwalifikacji pokonując w dwumeczu MOK Mursa Osijek z Chorwacji (3:2 na wyjeździe, 3:0 u siebie).

W grze o awans pozostaje także mistrz Serbii Radnicki Kragujevac, który w drugiej rundzie okazał się lepszy od austriackiego TSV Raiffeisen Hartberg (3:2 na wyjeździe, 3:0 u siebie).

Radnicki swojego przeciwnika w trzeciej, ostatniej rundzie kwalifikacji, pozna w czwartek. Będzie nim rumuńskie Dinamo Bukareszt lub mistrz Słowenii ACH Volley Lublana. Po pierwszym spotkaniu dość nieoczekiwanie bliżej awansu jest Dinamo, które pokonało u siebie drużynę Toncka Sterna, Gregora Ropreta, Tine Urnauta i Alena Pajenka 3:1.

Zwycięzca rywalizacji Radnickiego z Dinamem lub ACH Volley trafi do grupy A, w której zmierzy się z Ziraatem Bankkart Ankara, Itasem Trentino oraz Tours VB. Lepszy z pary Guaguas - Lewski wystąpi w grupie C, gdzie za rywali będzie miał obrońcę trofeum Sir Sicoma Monini Perugia, Berlin Recycling Volleys oraz VK Lvi Praha.

Wyniki środowych meczów 2. rundy kwalifikacji CEV Ligi Mistrzów siatkarzy:

Radnicki Kragujevac (Serbia) - TSV Raiffeisen Hartberg 3:0 (25:23, 25:14, 25:18)

Pierwszy mecz: 3:2 dla Radnickiego. Awans: Radnicki Kragujevac

Lewski Sofia (Bułgaria) - MOK Mursa Osijek (Chorwacja) 3:0 (25:18, 25:21, 26:24)

Pierwszy mecz: 3:2 dla Lewskiego. Awans: Lewski Sofia

Guaguas Las Palmas - Olympiacos Pireus 3:0 (25:10, 25:23, 25:21)

Pierwszy mecz: 3:1 dla Guaguas. Awans: Guaguas Las Palmas

W czwartek mecz ACH Volley Lublana - Dinamo Bukareszt. Pierwszy mecz 3:1 wygrało Dinamo.

Przegrani z par wystąpią w rozgrywkach Pucharu CEV.

Pary 3. rundy kwalifikacji:

Radnicki Kragujevac (Serbia) - Dinamo Bukareszt (Rumunia)/ACH Volley Lublana (Słowenia)

Guaguas Las Palmas - Lewski Sofia

GW, Polsat Sport