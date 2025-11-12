Zwycięstwo reprezentacji Polski na początek eliminacji! Nerwowa końcówka

Biało-Czerwone, które rozpoczęły piątką z nową kapitan Julią Niemojewską oraz Anną Makurat, Klaudią Gertchen, Weronika Telengą i Stephanią Mavungą, szybko osiągnęły przewagę po rzutach z dystansu i prowadziły 9:2, 11:6. Ich przewaga wynikała z lepszej obrony i fatalnej skuteczności zespołu rywalek, których kilka zawodniczek znanych jest z polskich parkietów (Ivana Jakubcova, Rebeka Mikulasikova, Stella Tarkovicova), a trener Martin Pospisil przed laty współpracował z Karolem Kowalewskim w polskiej kadrze.

W drugiej kwarcie Polki osiągnęły największą przewagę do przerwy (35:19), a w połowie spotkania prowadziły 35:20. Po zmianie stron gra Biało-Czerwonych opierała się na rzutach z dystansu i to one - w wykonaniu Mavungi i Liliany Banaszak - dały najwyższe prowadzenie w spotkaniu. W 32. minucie było 52:34 i wówczas Polki, zbyt pewne zwycięstwa, zupełnie straciły pomysł na dokończenie meczu.

Nie grały zespołowo w ataku, słabiej broniły. Słowaczki to zauważyły i zaczęły odrabiać straty. Głównie za sprawą Terezii Palenikovej z francuskiego ESBVA Villeneuve d'Ascq Lille-Metropole. Trafiała z półdystansu, walczyła pod koszami (miała oprócz 21 pkt także 9 zbiórek), co zmotywowało także jej koleżanki. W połowie czwartej części było 52:42 dla Polek, a po rzutach zza linii 6,75 m Jakubcovej i Nikoli Dudasovej, koleżanki Mavungi z Umany Wenecja, Słowaczki zmniejszyły straty do pięciu punktów (50:55), na niespełna dwie minuty przed końcem meczu.

Przytomność umysłu Telengi, która w ostatniej sekundzie czasu akcji trafiła spod kosza w trudnej sytuacji (57:52), a przede wszystkim rzut za trzy punkty Mavungi na 28 sekund przed końcową syreną, dający biało-czerwonym przewagę 62:55, przesądziły o wygranej drużyny gości. Słowaczki próbowały szybkimi próbami z dystansu zmniejszyć różnicę, ale rzuty oddawane pod presją były niecelne.

Mavunga, wracająca do reprezentacji po występach wiosną w odmianie 3x3, była liderką drużyny z double-double - 15 pkt i 10 zbiórek. Polki wygrały zbiórki 43:41, ale miały tylko 14 asyst i aż 14 strat.

W pierwszej fazie eliminacji ME walczy 27 zespołów podzielonych na siedem grup (sześć czterozespołowych, a jedna z trzema ekipami). W tej fazie nie muszą rywalizować czołowe drużyny Starego Kontynentu, które walczyć będą w eliminacjach do MŚ 2026. I etap kwalifikacji potrwa do 18 marca 2026, w dwóch okienkach (w każdym koszykarki rozegrają po trzy mecze). Awans do kolejnej rundy wywalczą po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup oraz trzy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem - w sumie 17 drużyn.

W drugiej fazie kwalifikacji ME 2027 uczestniczyć już będą najlepsze drużyny z ME 2025: Czechy, Węgry, Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja, które w marcu 2026 czekają eliminacje do czempionatu globu, a także Niemcy - gospodarz przyszłorocznych MŚ.

Dwa kolejne mecze Biało-Czerwonych odbędą w Arenie Sosnowiec - w sobotę podopieczne trenera Karola Kowalewskiego zagrają z Rumunią, a we wtorek z Cyprem. Polki po raz ostatni wystąpiły w mistrzostwach Europy w 2015 roku.

Słowacja - Polska 55:62 (13:18, 7:17, 11:12, 24:15).

Słowacja - Terezia Palenikova 21, Ivana Jakubcova 11, Miroslava Mistinova 8, Nikola Dudasova 7, Veronika Remenarova 4, Kyra Lambert 4, Alica Moravcikova 0, Rebeka Mikulasikova 0, Stella Tarkovicova 0, Natalia Martiskova 0;

Polska - Stephanie Mavunga 15, Liliana Banaszak 15, Anna Makurat 8, Weronika Telenga 6, Kamila Borkowska 5, Amalia Rembiszewska 5, Julia Niemojewska 3, Aleksandra Wojtala 3, Aleksandra Mielnicka 2, Klaudia Gertchen 0.

PAP