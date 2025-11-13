11 miesięcy i koniec przerwy. Reprezentant Polski wrócił na boisko

Bochniewicz po jedenastu miesiącach powrócił do gry po kontuzji kolana. Polak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w grudniu 2024 roku podczas meczu z RKC Waalwijk. Od tego czasu gracz SC Heerenveen intensywnie walczył o powrót na boisko, co dokumentował na swoim kanale na platformie YouTube.

Swój cel osiągnął, wybiegając w sparingu przeciwko Almere City. Heerenveen przegrało go 2:3, a sam Bochniewicz zanotował bramkę samobójczą.

- Może to być dziwne, ale nawet za tym tęskniłem. Następny krok: minuty w oficjalnym meczu - napisał na swoim profilu na platformie X.

29-latek jak dotąd zanotował trzy występy w drużynie narodowej. Ostatni raz z orzełkiem na piersi wybiegł w listopadzie 2023 roku w meczu eliminacji EURO 2024 przeciwko Czechom na Stadionie Narodowym.

Polsat Sport