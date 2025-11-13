11 miesięcy i koniec przerwy. Reprezentant Polski wrócił na boisko

Piłka nożna

Przełom w karierze Pawła Bochniewicza. Reprezentant Polski rozegrał pierwsze minuty po kontuzji kolana odniesionej niemal rok temu. Obrońca zagrał w sparingu swojego klubu.

Piłkarz reprezentacji Polski Paweł Bochniewicz w stroju meczowym na tle trybun stadionu.
PAP
Paweł Bochniewicz wrócił do gry po kontuzji kolana

Bochniewicz po jedenastu miesiącach powrócił do gry po kontuzji kolana. Polak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w grudniu 2024 roku podczas meczu z RKC Waalwijk. Od tego czasu gracz SC Heerenveen intensywnie walczył o powrót na boisko, co dokumentował na swoim kanale na platformie YouTube.

 

ZOBACZ TAKŻE: On naprawdę to powiedział! Gwiazda reprezentacji chce zagrać w Legii!

 

Swój cel osiągnął, wybiegając w sparingu przeciwko Almere City. Heerenveen przegrało go 2:3, a sam Bochniewicz zanotował bramkę samobójczą.

 

- Może to być dziwne, ale nawet za tym tęskniłem. Następny krok: minuty w oficjalnym meczu - napisał na swoim profilu na platformie X. 

 

29-latek jak dotąd zanotował trzy występy w drużynie narodowej. Ostatni raz z orzełkiem na piersi wybiegł w listopadzie 2023 roku w meczu eliminacji EURO 2024 przeciwko Czechom na Stadionie Narodowym.

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 