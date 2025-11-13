14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

Zaledwie 14-letni Szubarczyk sprawił sensację w finale mistrzostw świata amatorów w snookerze rozgrywanym w Katarze. Reprezentant Polski w finale pokonał reprezentanta gospodarzy Alego Alobaidlego 5:2.

Szubarczyk od kwietnia 2025 roku posiada status zawodowca, jednak zajmując bardzo niskie miejsce (101.) w rankingu, mógł wystartować w turnieju dla amatorów. Tam bez problemów przeszedł fazę grupową, żeby następnie w fazie pucharowej pokonać reprezentanta Indii Hussaina Khana (4:0), obrońcę tytułu Pakistańczyka Muhammada Asifa (4:3), a także Francuza Nicolasa Mortreux (5:1).

W finale zmierzył się z mistrzem świata sprzed dwóch lat, Katarczykiem Alim Alobaidlim. Pierwszy odsłona trwała aż 75 minut i zakończył się zwycięstwem reprezentanta gospodarzy. Kolejne partie padły łupem Polaka, który finalnie wyszedł na prowadzenie 4:1 i miał autostradę do zwycięstwa.

W szóstej partii Szubarczyk prowadził już 39:0, ale w decydującym momencie spudłował czarną bilę. To pozwoliło Alobaidlemu zrobić 43 punkty. Jednak i on przeżył chwile grozy, bo przy układzie dwóch czerwonych bil pomylił się. Ostatecznie po nerwowej i chaotycznej końcówce Katarczyk triumfował w szóstej partii i rezultat wynosił 4:2 dla Polaka.

Następną odsłonę rozpoczął Alobaidli, który po rozbiciu wbił czerwoną bilę, ale nie trafił żółtej, co pozwoliło ustawić Szubarczykowi pole gry. Polak po serii ośmiu punktów jednak spudłował. Drugie podejście było decydujące. Czternastolatek wykonał serię 76 punktów i po sześciu godzinach przypieczętował tytuł, przechodząc do historii snookera.

Michał Szubarczyk, dzięki temu zwycięstwu, stanął w jednym szeregu z takimi tuzami snookera, jak Ken Doherty, Stuart Bingham czy Marco Fu, którzy również mogą pochwalić się tytułem mistrzowskim.

Polsat Sport