4:0! Deklasacja w Paryżu. Kolejna europejska potęga z awansem na mundial
Francja pokonała Ukrainę 4:0 w meczu grupy D eliminacji mistrzostw świata 2026. Kylian Mbappe ustrzelił w tym spotkaniu dublet, a po jednej bramce dorzucili Michael Olise oraz Hugo Ekitike. Dzięki temu zwycięstwu "Les Bleus" zapewnili sobie awans na przyszłoroczny mundial.
Podopieczni Didiera Deschampsa od pierwszych minut przejęli pełną kontrolę nad meczem. Reprezentacja Francji zdominowała rywala pod względem posiadania piłki i liczby sytuacji bramkowych. Ukraińcy nie oddali w pierwszej części spotkania ani jednego celnego uderzenia, a większość czasu spędzili na własnej połowie i ograniczali się głównie do defensywy. Ich posiadanie piłki oscylowało wokół 25%.
Mimo wyraźnej przewagi statystycznej "Les Bleus" nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego Anatolija Trubina, a w kilku akcjach zawiodła ich skuteczność i precyzja w wykończeniu. Najgroźniejszą sytuację stworzył Kylian Mbappe, którego mocny strzał zdołał z trudem obronić bramkarz Benfiki i sparował piłkę na rzut rożny w ostatniej chwili.
Już na początku drugiej połowy Francuzi znaleźli się jednak w opałach. W polu karnym gospodarzy piłkę przyjął Yehor Nazaryna i próbował oddać strzał, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez Dayota Upamecano. Ukraiński pomocnik upadł następnie na murawę i domagał się rzutu karnego. Sędzia Slavko Vincic obejrzał sytuację na monitorze VAR, lecz uznał, że interwencja obrońcy była zgodna z przepisami.
Zaledwie kilkanaście sekund później akcja przeniosła się pod drugą bramkę. Michael Olise został nadepnięty w polu karnym przez Tarasa Mykhavkę, jednak tym razem arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Mbappe i podcinką pokonał Trubina.
Na kolejne trafienie nie trzeba było długo czekać. W 76. minucie Olise otrzymał podanie od N'Golo Kante w polu karnym rywali, obrócił się z piłką i precyzyjnym uderzeniem pokonał bramkarza Ukrainy. Zaledwie siedem minut później Mbappe ponownie trafił do siatki. Tym razem wykorzystał on zamieszanie w polu karnym i skierował piłkę do pustej bramki. Wynik spotkania na 4:0 ustalił w końcówce Hugo Ekitike, który skutecznie wykończył kombinacyjną akcję gospodarzy.
Dzięki temu zwycięstwu Francja zapewniła sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata, jeszcze przed ostatnią kolejką eliminacji. To już ósmy z rzędu mundial, na który zakwalifikowała się reprezentacja z zachodniej Europy. W dotychczasowych meczach fazy grupowej podopieczni trenera Deschampsa odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali jeden remis (z Islandią 2:2). Ostatni mecz rozegrają w niedzielę z Azerbejdżanem, zamykającym tabelę. Ukraina tego samego dnia zmierzy się z Islandią, a stawką tego spotkania będzie udział w barażach o awans.
Transmisja obu spotkań na sportowych antenach Polsatu.
Francja - Ukraina 4:0 (0:0)
Bramka: Kylian Mbappe 55 (rzut karny), 83; Michael Olise 76; Hugo Ekitike 88.
Francja: Mike Maignan - Jules Kounde (90. Malo Gusto), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne - N'Golo Kante, Manu Kone (80. Warren Zaire-Emery) - Michael Olise (90. Christopher Nkunku), Rayan Cherki (68. Maghnes Akliouche), Bradley Barcola (67. Hugo Ekitike) - Kylian Mbappe.
Ukraina: Anatoliy Trubin - Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarnyi, Oleksandr Svatok, Taras Mykhavko (75. Oleksandr Zubkov), Bogdan Mykhaylichenko - Oleg Ocheretko (64. Mykola Shaparenko), Yegor Yarmolyuk (85. Nazar Voloshyn), Yehor Nazaryna - Oleksiy Gutsulyak (64. Vladyslav Vanat), Roman Yaremchuk (75. Viktor Tsygankov).
Żółte kartki: Manu Kone - Taras Mykhavko, Yegor Yarmolyuk.
Sędziował: Slavko Vincic (Słowenia).