4:0! Deklasacja w Paryżu. Kolejna europejska potęga z awansem na mundial

Francja pokonała Ukrainę 4:0 w meczu grupy D eliminacji mistrzostw świata 2026. Kylian Mbappe ustrzelił w tym spotkaniu dublet, a po jednej bramce dorzucili Michael Olise oraz Hugo Ekitike. Dzięki temu zwycięstwu "Les Bleus" zapewnili sobie awans na przyszłoroczny mundial.

Piłkarz Kylian Mbappe w niebieskiej koszulce, z dłońmi złożonymi przed sobą, podczas meczu piłkarskiego.
fot: PAP
Kylian Mbappe

Podopieczni Didiera Deschampsa od pierwszych minut przejęli pełną kontrolę nad meczem. Reprezentacja Francji zdominowała rywala pod względem posiadania piłki i liczby sytuacji bramkowych. Ukraińcy nie oddali w pierwszej części spotkania ani jednego celnego uderzenia, a większość czasu spędzili na własnej połowie i ograniczali się głównie do defensywy. Ich posiadanie piłki oscylowało wokół 25%.

 

Mimo wyraźnej przewagi statystycznej "Les Bleus" nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego Anatolija Trubina, a w kilku akcjach zawiodła ich skuteczność i precyzja w wykończeniu. Najgroźniejszą sytuację stworzył Kylian Mbappe, którego mocny strzał zdołał z trudem obronić bramkarz Benfiki i sparował piłkę na rzut rożny w ostatniej chwili.

 

Już na początku drugiej połowy Francuzi znaleźli się jednak w opałach. W polu karnym gospodarzy piłkę przyjął Yehor Nazaryna i próbował oddać strzał, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez Dayota Upamecano. Ukraiński pomocnik upadł następnie na murawę i domagał się rzutu karnego. Sędzia Slavko Vincic obejrzał sytuację na monitorze VAR, lecz uznał, że interwencja obrońcy była zgodna z przepisami.

 

Zaledwie kilkanaście sekund później akcja przeniosła się pod drugą bramkę. Michael Olise został nadepnięty w polu karnym przez Tarasa Mykhavkę, jednak tym razem arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Mbappe i podcinką pokonał Trubina.

 

Na kolejne trafienie nie trzeba było długo czekać. W 76. minucie Olise otrzymał podanie od N'Golo Kante w polu karnym rywali, obrócił się z piłką i precyzyjnym uderzeniem pokonał bramkarza Ukrainy. Zaledwie siedem minut później Mbappe ponownie trafił do siatki. Tym razem wykorzystał on zamieszanie w polu karnym i skierował piłkę do pustej bramki. Wynik spotkania na 4:0 ustalił w końcówce Hugo Ekitike, który skutecznie wykończył kombinacyjną akcję gospodarzy.

 

Dzięki temu zwycięstwu Francja zapewniła sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata, jeszcze przed ostatnią kolejką eliminacji. To już ósmy z rzędu mundial, na który zakwalifikowała się reprezentacja z zachodniej Europy. W dotychczasowych meczach fazy grupowej podopieczni trenera Deschampsa odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali jeden remis (z Islandią 2:2). Ostatni mecz rozegrają w niedzielę z Azerbejdżanem, zamykającym tabelę. Ukraina tego samego dnia zmierzy się z Islandią, a stawką tego spotkania będzie udział w barażach o awans.

 

Transmisja obu spotkań na sportowych antenach Polsatu.

 

Francja - Ukraina 4:0 (0:0)

Bramka: Kylian Mbappe 55 (rzut karny), 83; Michael Olise 76; Hugo Ekitike 88.

 

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde (90. Malo Gusto), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne - N'Golo Kante, Manu Kone (80. Warren Zaire-Emery) - Michael Olise (90. Christopher Nkunku), Rayan Cherki (68. Maghnes Akliouche), Bradley Barcola (67. Hugo Ekitike) - Kylian Mbappe.

 

Ukraina: Anatoliy Trubin - Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarnyi, Oleksandr Svatok, Taras Mykhavko (75. Oleksandr Zubkov), Bogdan Mykhaylichenko - Oleg Ocheretko (64. Mykola Shaparenko), Yegor Yarmolyuk (85. Nazar Voloshyn), Yehor Nazaryna - Oleksiy Gutsulyak (64. Vladyslav Vanat), Roman Yaremchuk (75. Viktor Tsygankov).

 

Żółte kartki: Manu Kone - Taras Mykhavko, Yegor Yarmolyuk.

 

Sędziował: Slavko Vincic (Słowenia).

