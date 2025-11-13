Adrianna Jędrzejczyk już 13. na świecie w rankingu Boxrec! Polka powalczy o pas

Promowana przez grupę Babilon Promotion Adrianna Jędrzejczyk (4-0, 1 KO) zbliża się do walki o mistrzostwo świata. 27-letnia Polka jest już 13. w zaktualizowanym rankingu Boxrec kategorii super lekkiej (do 63,5 kg). Królową tej wagi jest oczywiście legendarna Katie Taylor (25-1, 6 KO), która w przypadku zakończenia kariery zwolniłaby wszystkie mistrzowskie pasy.

Nim jednak możliwe stanie się dalsze planowanie, Ada Jędrzejczyk (WBC #2) musi w sobotę 15 listopada pokonać notowaną na 4. miejscu rankingu WBC Belgijkę Helene Connart (3-1, 3 KO) w 8-rundowej walce wieczoru gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim. 27-letnia Polka przygotowuje się do tego pojedynku pod okiem nowego trenera Gusa Currena.

– Sobotnia walka znacznie przybliży mnie do pojedynku o światowy tytuł. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli i zdobędę pas WBC International, to będziemy myśleć o tytule mistrzyni Europy, a potem już o pasach światowych. Czeka mnie największe wyzwanie w karierze, ale nie zawiodę kibiców! – zapewnia ambitna Jędrzejczyk. Transmisja z gali Babilon Boxing Show na kanałach grupy Polsat.

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim:

Main event | Boks 8 rund o pas WBC International | 63,5 kg: Adrianna Jędrzejczyk (4-0, 1 KO) vs Helene Connart (3-1, 3 KO)

Co-main event | Boks 8 rund | +101,6 kg: Maciej Smokowski (6-0, 1 KO) vs Marcel Bode (5-3, 5 KO)

Boks 8 rund | 68 kg: Jan "Iron" Lodzik (9-1, 2 KO) vs Maksim Hardzeika (13-2, 5 KO)

Boks 6 rund | 90,7 kg: Adrian Domalewski (3-0, 3 KO) vs Almir Skrijelj (24-12, 11 KO)

K1 | 3 rundy | 86 kg: Karol Łasiewicki (11-4, 8 KO) vs David „Gorilla” Szabo-Toth (5-2, 2 KO)

Boks 4 rundy | 79,4 kg: Kazimierz Kunicki (2-0) vs Bartosz Barczyński (7-8, 3 KO)

Gdzie obejrzeć Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim?

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim w sobotę 15 listopada od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

