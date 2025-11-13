W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywa się w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów.

Finał rozegrany zostanie 16 listopada. Turniej rozgrywany jest we włoskim Turynie.

Tytułu mistrzowskiego broni Jannik Sinner. Rok temu w finale Włoch w dwóch setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza.

Transmisje ATP Finals 2025 na sportowych antenach Polsatu.

ATP Finals: Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Alcaraz - Musetti na Polsatsport.pl.