Barcelona dementuje ws. Lewandowskiego! "Nie ma żadnych rozmów"

Kontrakt Polaka z Blaugraną obowiązuje do czerwca 2026 roku. 37-letni Lewandowski wielokrotnie odpowiadał już na pytania o przedłużenie umowy, a najnowsza odpowiedź brzmi następująco:

- Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - mówił "Lewy" podczas wtorkowej konferencji prasowej kadry.

Według wielu dziennikarzy, Barcelona po cichu szuka już następcy dla polskiego napastnika. Jedną z opcji ma być według brytyjskiego "The Guardian" Harry Kane, który jest obecnie zawodnikiem Bayernu Monachium. Informacje Anglików próbowali zweryfikować hiszpańscy żurnaliści, którzy zapytali o Kane'a u samego źródła - w klubie z Katalonii.

Odpowiedź Barcelony była jasna - 'nie szukamy nowego Lewandowskiego'. Na dzień dzisiejszy, Blaugrana na czysto hipotetycznej liście następców Polaka nie ma nikogo. Nie ma też żadnych rozmów z żadnym agentem, ani zawodnikiem, który miałby trafić do ataku Barcy.

Mimo 37 lat na karku Lewandowski wciąż jest w dobrej formie fizycznej. Co prawda w październiku zmagał się z problemami mięśniowymi, ale po powrocie do pełni zdrowia zaprezentował ponownie doskonałą dyspozycję. W ostatniej kolejce ligowej zanotował hat-tricka w starciu z Celtą Vigo. Nic dziwnego, że głośno mówi się o zainteresowaniu Polakiem ze strony dużych klubów m. in. Milanu.

