Barcelona ponownie za mocna! Trzecia porażka Wisły w Lidze Mistrzów

Starcie "Barca" - Orlen Wisła lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w czwartej minucie prowadzili 2:0 i w kolejnych minutach udawało się im utrzymywać dwubramkową przewagę. W 12. min, przy stanie 7:6, po golu Melvyna Richardsona, sędziowie zarządzili rzut karny dla gospodarzy. Do bramki wszedł Mirko Alilovic i Aleix Gomez został zatrzymany. Drugi raz Gomez wykonywał rzut karny w 17. min, ale wtedy Chorwat już nie zdołał zastopować Hiszpana.

Między 17. a 22 min obie drużyny popełniały błędy w ataku i żadna nie mogła zmienić wyniku. W 20. min, kiedy rzut karny wykonywany przez Richardsona złapał Victor Hallgrimsson, pełniący obowiązki trenera Konstantin Igropulo poprosił o czas. Trener Carlos Ortego decyzją EHF siedział na trybunie.

Po powrocie dwa gole rzucili piłkarze Barcelony i doprowadzili do wyniku 11:8, ale dwa kolejne trafienia wpisał na swoje konto Sergiej Kosorotow. Znowu płocczanie mieli gola kontaktowego, podobnie jak w 27. min kiedy po bramce Lovro Mihica na tablicy był wynik 12:11.

Na wyrównanie Wisła pracowała bardzo długo, aż do 30. min, kiedy to po bramce Zorana Ilica był remis 12:12. Ogromna w tym zasługa bramkarza płockiej drużyny Torbjorna Bergeruda, który w ostatnich czterech minutach, obronił cztery piłki.

Po przerwie znowu gospodarze wypracowali sobie dwubramkową przewagę, ale płocczanie nie odpuszczali. W kolejnych minutach, po każdej nieudanej akcji Barcy, sędziowie wskazywali na rzut karny, który wykorzystywał Gomez. W 38. min mistrz Hiszpanii prowadził 18:14, ale przyznać trzeba, że to nie tyle zasługa "Dumy Katalonii", co błędów w zakończeniu ataku płockich piłkarzy i postawy w bramce Emila Nielsena.

W 40. min, przy wyniku 19:14, o czas poprosił Xavi Sabate. Jego drużyna wyraźnie się pogubiła, a każdy błąd wykorzystywali rywale. Szanse na zdobycie choćby punktu szybko się oddalały, zwłaszcza, że 14. gola Orlen Wisła rzuciła w 35. min, a 15. dopiero w 42.

Przy stanie 20:14 w 40. min płocczanie zaczęli odrabiać starty. W 43. min było 20:17, ale gospodarze mieli mecz pod kontrolą. Kolejne piłki odbijał Nielsen, który nie pozwalał, by różnica była zbyt mała. Po trzech kwadransach spotkania, bramkarz drużyny z Katalonii miał 11 obron.

Kiedy w 48. min na tablicy był wynik 24:18, trener Sabate poprosił o czas, ale rozmowa efektu nie przyniosła. Nielsen konsekwentnie bronił kolejne rzuty zawodników Orlen Wisły.

Gdy Nielsena zastąpił w bramce Hallgrimsson, płocczanie zaczęli odrabiać straty. W 52. min na tablicy był wynik 25:21 i dostatecznie było dużo czasu, by zniwelować straty. Chyba o tym samym pomyślał Igropulo i poprosił o przerwę w grze. Ostatecznie plan trenera Barcelony się powiódł i to gospodarze cieszyli się ze zdobycia kompletu punktów, ugruntowaniu swojej drużyny na drugim miejscu i powiększeniu przewagi punktowej nad wiślakami, zajmującymi trzecią pozycję.

Mecz ósmej kolejki Orlen Wisła zagra za tydzień, znowu na wyjedzie. Przeciwnikiem płocczan 20 listopada o godz. 18.45 będzie GOG Handbold.

Barcelona - Orlen Wisła Płock 30:24 (12:12)

Barcelona: Victor Hallgrimsson, Emil Nielsen - Antonio Bazan, Daniel Fernandez 3, Jonathan Carlsbogard 1, Dika Mem 3, Djordje Cikusa, Blaż Janc, Timothey N`Guessan 5, Aleix Gomez 10, Domen Makuc 2, Mohamed Yehia Elderaa, Ludovic Fabregas 1, Luis Frade 3, Ian Barrufet 2, Petar Cikusa.

Orlen Wisła: Torbjorn Bergerud, Mirko Alilovic - Michał Daszek 2, Mitja Janc, Leon Susnja, Kirył Samojla, Melvyn Richardson 5, Miha Zarabec, Przemysław Krajewski 1, Gergo Fazekas 4, Dawid Dawydzik 1, Lovro Mihic 3, Zoran Ilic 2, Zoltan Szita 2, Sergej Kosorotow 4.

Karne minuty: Barcelona - 4 min, Orlen Wisła - 12 min.

Sędziowali: Jonas Eliasson, Anton Palsson (Islandia).

PAP