Będzie ogień na korcie! Stawka rośnie, a emocje sięgają zenitu

Kto zagra w reprezentacji Polski?

Absolutną liderką reprezentacji Polski podczas turnieju barażowego w Gorzowie Wielkopolskim powinna być Iga Świątek (2. WTA). Po roku wraca do gry w biało-czerwonych barwach i znów chce rozdawać karty. Zagra jako rakieta numer jeden i wszyscy liczą na pewne zwycięstwa.



Szansa na pierwsze już w piątek 14 listopada, gdy w Arenie Gorzów Polki zmierzą się z Nową Zelandią. Ponadto w kadrze Dawida Celta znalazły się jeszcze:



Katarzyna Kawa (124. WTA)

Martyna Kubka (359. WTA)

Linda Klimovicova (146. WTA).

Oto rywalki Biało-Czerwonych

Największą gwiazdą Nowej Zelandii bezsprzecznie jest Erin Routliffe, czyli ósma deblistka świata, która jeszcze niedawno zajmowała trzecie miejsce w rankingu. W grze podwójnej jej obecność może być kluczowa dla losów pojedynku. Kapitan Matthew Hair powołał jeszcze takie tenisistki jak:



Lulu Sun (88. WTA)

Vivian Yang (941. WTA)

Elyse Tse (909. WTA)

Jade Otway (750. WTA w deblu).



Nazwiska te nie powinny robić większego wrażenia na naszych zawodniczkach. Pod względem potencjału, trofeów i dotychczasowych wyników zdecydowanymi faworytkami wydają się Polki. Wystarczy potwierdzić to na korcie.

Polki chcą nawiązać do wyniku z 2024 roku

Nasze tenisistki w Gorzowie Wielkopolskim powalczą o awans do decydującej fazy kwalifikacji do turnieju finałowego Billie Jean King Cup 2026 w chińskim Shenzhen. Z pewnością chcą nawiązać do historycznego wyniku z 2024 roku. Wówczas w hiszpańskiej Maladze Biało-Czerwone awansowały do półfinału, gdzie po dramatycznym boju przegrały 1:2 z Włoszkami.

Mecze Polek w Polsacie Sport

Starcia polskich tenisistek będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go. Pełen plan transmisji można znaleźć TUTAJ.

Polsat Sport