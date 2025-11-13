Były trener mistrzów Europy znalazł nowy klub. Sensacyjny kierunek

Roberto Mancini, który w 2021 roku wywalczył z piłkarską reprezentacją Włoch mistrzostwo Europy, został trenerem Al-Sadd - poinformował klub z Kataru. W przeszłości prowadził też z sukcesami m.in. Inter Mediolan i Manchester City.

Umowa prawie 61-letniego włoskiego szkoleniowca z katarskim klubem została zawarta na dwa i pół sezonu. Obecnie Al-Sadd zajmuje w tamtejszej ekstraklasie szóste miejsce.

Największym trenerskim osiągnięciem Manciniego, w przeszłości znakomitego piłkarza, było zdobycie z reprezentacją swojego kraju mistrzostwa Europy w 2021 roku.

Krótko po tym sukcesie zrezygnował z prowadzenia Italii i został selekcjonerem Arabii Saudyjskiej. W tej pracy nie odniósł jednak sukcesów, odszedł ze stanowiska w październiku 2024 roku.

Wcześniej prowadził też Fiorentinę, Lazio Rzym, Inter Mediolan, Manchester City, Galatasaray Stambuł i Zenit Sankt Petersburg. Z Interem m.in. trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Włoch (2006, 2007, 2008), a z Manchesterem City triumfował w angielskiej ekstraklasie w 2012 roku.

