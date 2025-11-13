Dwie polskie pary zagrają na mistrzostwach świata

Bryl i Łosiak, najwyżej notowana polska para w siatkówce plażowej (FIVB 7.), będą w Adelajdzie walczyć o powtórzenie sukcesu z ostatniej edycji mistrzostw świata, gdy w Meksyku wywalczyli brązowy medal. Był to pierwszy krążek w historii zdobyty przez biało-czerwonych w tej imprezie.

- Ten brązowy medal jest dla nas jak złoty i cieszymy się, że przywieźliśmy go do Polski - powiedział PAP po sukcesie w Meksyku Łosiak.

Później Biało-Czerwoni zanotowali słabszy występ zarówno w zeszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jak i w tegorocznych mistrzostwach Europy. W tym roku ich najlepszy wynik to drugie miejsce w zawodach elity Beach Pro Tour w Hamburgu.

W Adelajdzie trafili na grupę E, w której są najwyżej notowani. Austriacy Christoph Dressler i Philipp Waller zajmują 23. miejsce w światowym rankingu, a Niemcy Lukas Pfretzschner i Sven Winter 26. "Outsiderem" są w tej grupie Chińczycy Yanwei Wang i Hongjun Du, którzy na liście FIVB plasują się na 108. pozycji.

- Myślę, że śmiało można powiedzieć, że nasza grupa będzie jedną z najbardziej wyrównanych. Nie mamy w niej żadnego teoretycznie słabszego, niżej notowanego przeciwnika na przykład z Afryki, tak, jak ma to miejsce w niektórych innych grupach. Na pewno każdy mecz będzie ważny i w każdym będziemy walczyli o zwycięstwo - powiedział Łosiak, cytowany na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Przygotowania Polaków do startu w globalnym czempionacie zakłóciła kontuzja Łosiaka, której doznał w trakcie jednego z meczów turnieju rangi Elite16 cyklu Beach Pro Tour w Rio de Janeiro.

- Oczywiście, że naszym celem jest grać jak najdłużej – najlepiej aż do przyszłej niedzieli, do samego finału turnieju, aczkolwiek na ten moment skupiamy się całkowicie na naszym pierwszym meczu, który odbędzie się już w piątek. Na razie tylko na tym się koncentrujemy, a następnie krok po kroku będziemy przygotowywali się do kolejnych spotkań - podkreślił Łosiak.

To właśnie panowie jako pierwsi z Polaków rozpoczną rywalizację. O godz. 5.30 czasu polskiego w piątek zmierzą się z chińskim duetem. Dwa dni później o godz. 6.30 zagrają z Austriakami, a na zakończenie fazy grupowej w poniedziałek o godz. 7.30 powalczą z Niemcami.

Okła i Łunio na co dzień grają z innymi partnerkami i po raz pierwszy wystąpią razem, nie są więc wspólnie notowane w światowym rankingu. Trafiły do grupy F, w której zmierzą się z Brazylijkami Aną Patricią Ramos i Eduardą "Dudą" Lisboa, mistrzyniami globu z 2022 roku, obecnie zajmującymi ósme miejsce na liście FIVB. Ich rywalkami będą również Czeszki Marketa Svozilova i Marie-Sara Stochlova (FIVB 21.) i reprezentantki gospodarzy Tara Phillips i Kayla Mears (FIVB 215.).

Polki również rozpoczną zmagania w piątek, ale o godz. 6.30. Najpierw zagrają z Czeszkami, dzień później o godz. 4.30 zagrają z faworytkami grupy, Brazylijkami. W niedzielę zakończą rywalizację w grupie meczem z Australijkami.

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn do rywalizacji o medale przystąpi po 48 par. Zostały one podzielone na 12 grup. Po dwie najlepsze z każdej oraz cztery najlepsze duety z trzecich miejsc awansują do fazy pucharowej. Pozostałe osiem ekip z trzecich pozycji zagra baraż o prawo występu w 1/16 finału. Od tego etapu turnieje toczyć się będzie w formule „przegrywający odpada”.

Do wyłonienia zwycięzców potrzebnych będzie w sumie 216 meczów.

Złotych medali w Australii będą bronić Czesi Ondrej Perusic i David Schweiner oraz Amerykanki Sara Hughes i Kelly Cheng.

MŚ w tej dyscyplinie - jeżeli nie ma wyjątkowo poważnych przeszkód - rozgrywane są co dwa lata. Poprzednia edycja odbyła się w 2023 roku w Meksyku.

Turniej zakończy się 23 listopada.

Transmisje na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Plan transmisji:

14 listopada; godzina 5:30 - Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Yanwei Wand/Hongjun Du - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i Polsat Box Go

14 listopada; godzina 6:30 - Marketa Svozilova/Marie-Sara Stochlova - Natalia Okła/Urszula Lunio - Polsat Sport 1, Poslat Sport Extra 2 i Polsat Box Go

15 listopada; godzina 4:30 - Ana Patricia/Duda - Natalia Okła/Urszula Lunio - Polsat Sport 1, Poslat Sport Extra 2 i Polsat Box Go

16 listopada; godzina 4:30 - Natalia Okła/Urszula Łunio - Tara Philips/Kayla Mears - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i Polsat Box Go

16 listopada; godzina 6:30 - Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Christoph Dressler/Philipp Waller - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i Polsat Box Go

17 listopada; godzina 7:30 - Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Lukas Pfretzschner/Sven Winter - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i Polsat Box Go

PAP