Eliminacje MŚ 2026: Andora - Albania. Relacja live i wynik na żywo

Eliminacje mistrzostw świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Większości reprezentacji zostały dwa spotkania do rozegrania, a niektóre w ramach eliminacji zagrają już tylko raz. Oznacza to, że zbliża się czas rozstrzygnięć.





Wkrótce poznamy zespoły, które wywalczą bezpośredni awans na mundial, te, które będą musiały szukać swojej szansy w barażach, oraz drużyny, dla których marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata zakończą się przedwcześnie.





Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca, a finał zostanie rozegrany 19 lipca. Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku i USA.





Relacja live i wynik na żywo meczu Andora - Albania od godz. 20:45 na Polsatsport.pl

