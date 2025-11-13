Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań

Po listopadowych meczach kwalifikacji piłkarskich mistrzostw świata znanych będzie 42 z 48 uczestników przyszłorocznego turnieju finałowego. Do 29 już pewnych udziału drużyn w najbliższych dniach dołączy 10 przedstawicieli Europy i trzech ze strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF).

Łącznie na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku z eliminacji dostanie się 45 ekip - 43 wywalczą prawo startu w kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie w międzykontynentalnym turnieju barażowym. Trzy kraje-gospodarze mają udział z góry zapewniony.

Z Europy, która wyśle na mundial 16 przedstawicieli, na razie pewna występu jest Anglia oraz Norwegia. Są one dwiema z 12 drużyn, które awansują bezpośrednio jako zwycięzcy grup eliminacyjnych. Ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach MŚ. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.

Wyniki i skróty meczów eliminacji mistrzostw świata 2026 (13.11 - 18.11):

13.11

Armenia - Węgry 0:1 (0:1)

Bramki: Barnabas Varga 33.

Azerbejdżan - Islandia 0:2 (0:2)

Bramki: Albert Gudmundsson 20, Sverrir Ingi Ingason 39.

Norwegia - Estonia 4:1 (0:0)

Bramki: Alexander Sorloth 50, 52; Erling Haaland 56, 62 - Robi Saarma 64.

20:45 - Andora - Albania

20:45 - Anglia - Serbia

20:45 - Francja - Ukraina

20:45 - Irlandia - Portugalia

20:45 - Mołdawia - Włochy

ŁO, Polsat Sport, PAP