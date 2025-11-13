GP Walencji: Ostatni akord sezonu 2025

Grzegorz JędrzejewskiMoto

Grand Prix Walencji jest ostatnim akordem tego niezwykłego sezonu w MotoGP. Co prawda mistrza w klasie królewskiej znamy od dawna, ale wciąż czekamy na mistrza kategorii Moto2, gdzie Diogo Moreira stoi przed historyczną chwilą zdobycia tytułu mistrzowskiego dla Brazylii.

Motocyklista w kasku i stroju wyścigowym świętuje w otoczeniu tłumu.
fot. PAP

Równie historyczne momenty przeżywaliśmy na torze w Walencji w czwartek, gdzie po tytuł mistrza świata MotoMini w klasie 160ccm sięgnął Polak, Witek Kupczyński, a trzecie miejsce w superfinale zdobył Janek Babiarz. 


Od piątku od godziny 9:00 czekają nas sesje treningowe, które przygotują nas na ostatnie dźwięki sezonu MotoGP.


Tradycyjnie wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje i wyścig na Polsat Sport Premium2, Polsatsport.pl oraz PolsatBoxGO

