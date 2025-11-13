GP Walencji: Ostatni akord sezonu 2025

Równie historyczne momenty przeżywaliśmy na torze w Walencji w czwartek, gdzie po tytuł mistrza świata MotoMini w klasie 160ccm sięgnął Polak, Witek Kupczyński, a trzecie miejsce w superfinale zdobył Janek Babiarz.



Od piątku od godziny 9:00 czekają nas sesje treningowe, które przygotują nas na ostatnie dźwięki sezonu MotoGP.



Tradycyjnie wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje i wyścig na Polsat Sport Premium2, Polsatsport.pl oraz PolsatBoxGO