GP Walencji: Ostatni akord sezonu 2025
Grand Prix Walencji jest ostatnim akordem tego niezwykłego sezonu w MotoGP. Co prawda mistrza w klasie królewskiej znamy od dawna, ale wciąż czekamy na mistrza kategorii Moto2, gdzie Diogo Moreira stoi przed historyczną chwilą zdobycia tytułu mistrzowskiego dla Brazylii.
Równie historyczne momenty przeżywaliśmy na torze w Walencji w czwartek, gdzie po tytuł mistrza świata MotoMini w klasie 160ccm sięgnął Polak, Witek Kupczyński, a trzecie miejsce w superfinale zdobył Janek Babiarz.
Od piątku od godziny 9:00 czekają nas sesje treningowe, które przygotują nas na ostatnie dźwięki sezonu MotoGP.
