Gwiazda Jagiellonii na radarze angielskiego giganta! W grę wchodzą miliony euro

Paweł WyrobekPiłka nożna

17-letni Oskar Pietuszewski wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań uznanych, europejskich klubów. Cena wywoławcza za zawodnika Jagielloni Białystok nie odstrasza potencjalnych kupujących, choć dla niektórych z nich może okazać się nieosiągalna. Do grona zainteresowanych pozyskaniem młodzieżowego reprezentanta Polski miała dołączyć aktualnie trzecia drużyna Premier League - Chelsea.

Piłkarz w żółtej koszulce z czerwonymi pasami, grający w piłkę nożną.
fot. PAP
Oskar Pietuszewski na radarze wielkich klubów

O potencjalnym transferze Pietuszewskiego za granicę mówi się już od kilku miesięcy. W sierpniu, jak podaje belgijski serwis voetbalkrant.coml, zainteresowanie 17-latkiem wyraził RSC Anderlecht. 34-krotny mistrz Belgii, który stawia na sprowadzanie do siebie młodych i zdolnych zawodników, usłyszał jednak cenę wywoławczą ponad 11 milionów euro, co miałoby być nowym rekordem Ekstraklasy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie wieści w sprawie piłkarskich mistrzostw Europy! Znamy miejsce finału

 

Wtedy wartość zawodnika podawana przez popularny serwis Transfermarkt szacowana była na około 2,5 miliona euro. Dziś jeden z największych polskich talentów wyceniany jest na ponad trzykrotnie więcej, a jego wartość stale rośnie. 

 

Oprócz Anderlechtu sprowadzenie Pietuszewskiego miały sondować takie kluby jak Besiktas, VfL Wolfsburg i AS Monaco. Do grona zainteresowanych pozyskaniem skrzydłowego miała dołączyć londyńska Chelsea, co jeszcze mocniej komplikuje plany Anderlechtu. 

 

Kontrakt Pietuszewskiego z drużyną z Białegostoku obowiązuje do czerwca 2027 roku. Władze zespołu ze stolicy Belgii od lata nie złożyły nowej oferty, a ta oczekiwana przez władze Jagiellonii wydaje się być poza zasięgiem aktualnie trzeciej drużyny ligi belgijskiej. 

PW, Polsat Sport
EKSTRAKLASAEKSTRAKLASA 2025/26JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIOSKAR PIETUSZEWSKIPIŁKA NOŻNATRANSFER
