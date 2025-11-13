Gwiazda Jagiellonii na radarze angielskiego giganta! W grę wchodzą miliony euro

O potencjalnym transferze Pietuszewskiego za granicę mówi się już od kilku miesięcy. W sierpniu, jak podaje belgijski serwis voetbalkrant.coml, zainteresowanie 17-latkiem wyraził RSC Anderlecht. 34-krotny mistrz Belgii, który stawia na sprowadzanie do siebie młodych i zdolnych zawodników, usłyszał jednak cenę wywoławczą ponad 11 milionów euro, co miałoby być nowym rekordem Ekstraklasy.

Wtedy wartość zawodnika podawana przez popularny serwis Transfermarkt szacowana była na około 2,5 miliona euro. Dziś jeden z największych polskich talentów wyceniany jest na ponad trzykrotnie więcej, a jego wartość stale rośnie.

Oprócz Anderlechtu sprowadzenie Pietuszewskiego miały sondować takie kluby jak Besiktas, VfL Wolfsburg i AS Monaco. Do grona zainteresowanych pozyskaniem skrzydłowego miała dołączyć londyńska Chelsea, co jeszcze mocniej komplikuje plany Anderlechtu.

Kontrakt Pietuszewskiego z drużyną z Białegostoku obowiązuje do czerwca 2027 roku. Władze zespołu ze stolicy Belgii od lata nie złożyły nowej oferty, a ta oczekiwana przez władze Jagiellonii wydaje się być poza zasięgiem aktualnie trzeciej drużyny ligi belgijskiej.

PW, Polsat Sport