Kapitan siatkarskiego klubu zabrał głos po hicie PlusLigi. "Czasami styl się nie liczy"

W trakcie trwającego 163 minuty spotkania Bołądź zdobył aż 30 punktów.

- Skupiałem się na każdej kolejnej akcji. Cieszymy się, myślę, że mogliśmy trochę lepiej zagrywać, bo to jest nasza silna broń, szczególnie we własnej hali. Chyba popełniliśmy w tym elemencie za dużo błędów. Jednak w takim meczu, na szczycie, czasami styl się nie liczy. Widać, że nasza gra idzie do przodu. Musimy się nadal skupić na treningu, bo wierzę, że możemy grać jeszcze lepiej – zaznaczył najlepszy zawodnik (MVP) szlagierowego starcia PlusLigi.

Rozgrywający gości Marcin Komenda przyznał, że mecz był dla lublinian bardzo trudny.

- Zespół z Zawiercia w swojej hali gra świetnie, szczególnie zagrywką i to pokazał. Gospodarze często odrzucali nas od siatki, ale my też zaprezentowaliśmy dużo jakości i dobrej gry. Po porażce nie można być szczęśliwym, ale wróciliśmy na swój dobry poziom – skomentował Komenda.

Wspomniał, że spotkanie mogło się podobać kibicom.

- Było wiele męskich wymian. Zmierzyły się dwa mocne zespoły, ktoś musiał wygrać. Szkoda, że nam się to nie udało, ale nikt nie może do nas mieć pretensji o to, że nie walczyliśmy – podsumował kapitan Bogdanki.

PAP