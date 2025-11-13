Kolejne osłabienie Holendrów. Obrońca nie zagra z Polską

Holandia zmierzy się z Polską na PGE Narodowym w 9. kolejce eliminacji MŚ 2026. Ewentualna wygrana da "Oranje" awans na mundial. Ronald Koeman w starciu z Polakami będzie jednak musiał obejść się bez kilku początkowo powołanych zawodników.

ZOBACZ TAKŻE: Matty Cash i nauka języka polskiego. "Zawsze musi paść to pytanie"

W środę 12 listopada oficjalnie poinformowano, że z Polską nie zagra napastnik Wout Weghorst. Z kolei dzień później holenderska federacja wystosowała komunikat na temat nieobecności innego zawodnika. - Quilindschy Hartman nie poleci dziś po południu z reprezentacją Holandii do Warszawy. Obrońca Burnley jest chory i opuścił obóz treningowy w Zeist - czytamy w mediach społecznościowych holenderskiej federacji.

Hartman notuje do tej pory solidny sezon w Premier League. W barwach Burnley rozegrał do tej pory 11 ligowych meczów, większość w pełnym wymiarze czasowym. Do angielskiego klubu trafił latem 2025 roku z Feyenoordu.

W reprezentacji rozegrał do tej pory 5 spotkań. Jego nieobecność nie jest jednak ogromnym problemem dla selekcjonera Koemana. Na lewej obronie, gdzie występuje Hartman, trener ma bowiem inne opcje, w tym piłkarza Arsenalu Jurriena Timbera. Obok Koemana, to właśnie on pojawi się na czwartkowej konferencji Oranje przed starciem na Narodowym.

Początek spotkania Polska - Holandia w piątek o godzinie 20:45.

Polsat Sport