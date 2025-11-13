Kolejny problem Holendrów! Gwiazdor nie zagra z Polską?

Piłka nożna

Selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman na konferencji prasowej przed meczem eliminacji mistrzostw świata z Polską przekazał kolejne złe wieści na temat sytuacji swojej drużyny. Zagrożony jest występ jednego z filarów kadry Holandii.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Holandii w pomarańczowych koszulkach, jeden z nich ma numer 22 na plecach, obaj uśmiechają się do obiektywu.
Denzel Dumfries (z lewej) i Donyell Malen

Na przedmeczowej konferencji prasowej Ronald Koeman ujawnił, że w meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską wątpliwy jest występ obrońcy Interu Denzela Dumfriesa. Prawy obrońca wziął udział tylko w rozgrzewce przed wtorkowym treningiem. Resztę zajęć oglądał z boku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legia ukarana przez UEFA. Zapadła decyzja

 

Selekcjoner reprezentacji Holandii nie zdradził, co dokładnie dolega Dumfriesowi. Dodał tylko, że wieczorem odbędzie się rozmowa z lekarzem kadry i wtedy ma zapaść ostateczna decyzja o obecności 29-latka w składzie na piątkowe starcie.

 

Koeman opowiedział również o planie B. W razie absencji defensora Intera, jego miejsce zajmie Lutsharel Geertruida, piłkarz Sunderlandu.

 

To kolejny kłopot "Oranje". Wcześniej z powodu kontuzji wypadł napastnik Wout Weghorst, którego awaryjnie zastąpił Emmanuel Emegha. Do Warszawy nie poleciał z kolei obrońca Quilindschy Hartman. Gracz Burnley został w Holandii z powodu gorączki.

 

Spotkanie Polska - Holandia to rywalizacja w ramach przedostatniej kolejki kwalifikacji mistrzostw świata 2026. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w piątek o godzinie 20:45.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DENZEL DUMFRIESHOLANDIALUTSHAREL GEERTRUIDAMŚ 2026PIŁKA NOŻNAPOLSKARONALD KOEMAN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Lewandowski: To wielka duma dla mnie i sukces wszystkich Polaków
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 