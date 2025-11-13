Kolejny problem Holendrów! Gwiazdor nie zagra z Polską?

Na przedmeczowej konferencji prasowej Ronald Koeman ujawnił, że w meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską wątpliwy jest występ obrońcy Interu Denzela Dumfriesa. Prawy obrońca wziął udział tylko w rozgrzewce przed wtorkowym treningiem. Resztę zajęć oglądał z boku.

Selekcjoner reprezentacji Holandii nie zdradził, co dokładnie dolega Dumfriesowi. Dodał tylko, że wieczorem odbędzie się rozmowa z lekarzem kadry i wtedy ma zapaść ostateczna decyzja o obecności 29-latka w składzie na piątkowe starcie.

Koeman opowiedział również o planie B. W razie absencji defensora Intera, jego miejsce zajmie Lutsharel Geertruida, piłkarz Sunderlandu.

To kolejny kłopot "Oranje". Wcześniej z powodu kontuzji wypadł napastnik Wout Weghorst, którego awaryjnie zastąpił Emmanuel Emegha. Do Warszawy nie poleciał z kolei obrońca Quilindschy Hartman. Gracz Burnley został w Holandii z powodu gorączki.

Spotkanie Polska - Holandia to rywalizacja w ramach przedostatniej kolejki kwalifikacji mistrzostw świata 2026. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w piątek o godzinie 20:45.

Polsat Sport