Kosa na Kosę - 14.11. Transmisja TV i stream online
Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu Kosa na Kosę. O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.
Roman i Jakub Koseccy w programie "Kosa na Kosę"
Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.
W najnowszym odcinku eksperci przeanalizują mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata. Czy Biało-Czerwonych stać na sprawienie niespodzianki?
Koseccy porozmawiają również o innych ciekawych spotkaniach eliminacji mundialu. Grać będą m.in. reprezentacje Francji, Anglii, Włoch czy Niemiec.
Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.Przejdź na Polsatsport.pl
