Kosa na Kosę - 14.11. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu Kosa na Kosę. O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.

Logo programu "Kosa na Kosę" z wizerunkami Romana i Jakuba Koseckich.
Roman i Jakub Koseccy w programie "Kosa na Kosę"

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia. 

 

W najnowszym odcinku eksperci przeanalizują mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata. Czy Biało-Czerwonych stać na sprawienie niespodzianki?

Koseccy porozmawiają również o innych ciekawych spotkaniach eliminacji mundialu. Grać będą m.in. reprezentacje Francji, Anglii, Włoch czy Niemiec.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

