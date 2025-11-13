Kosa na Kosę - 14.11. Transmisja TV i stream online

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.

W najnowszym odcinku eksperci przeanalizują mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata. Czy Biało-Czerwonych stać na sprawienie niespodzianki?



Koseccy porozmawiają również o innych ciekawych spotkaniach eliminacji mundialu. Grać będą m.in. reprezentacje Francji, Anglii, Włoch czy Niemiec.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.