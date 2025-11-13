Kurek brutalnie sprowadzony na ziemie! Koncert zespołu Hubera

To spotkanie miało szczególny wymiar dla kapitana naszej reprezentacji, ponieważ występował on w barwach Wolfdogs w latach 2020-2024, a teraz miał okazję zmierzyć się przeciwko nim. Nie zapamięta jednak tego spotkania pozytywnie. Drużyna ze stolicy Japonii okazała się znacznie gorsza, zwłaszcza w drugim secie.

W pierwszej i trzeciej odsłonie kibice byli świadkami wyrównanej rywalizacji, w której zadecydowały końcówki. Najpierw przyjezdni wygrali 25:22, a spotkanie zakończyli triumfem 25:23. W międzyczasie rozgromili tokijczyków aż 25:15. Do takiego wyniku walnie przyczynił się Huber, dla którego to debiutancki sezon na azjatyckim kontynencie. Środkowy zdobył osiem punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarze na lodzie! Oto kluczowe wieści ws. igrzysk w Los Angeles

To nie był dobry mecz w wykonaniu Kurka, który kilka dni wcześniej zdobył 17 punktów przeciwko ekipie z Nagano. Tym razem doświadczony atakujący zapisał przy swoim nazwisku 13 "oczek", ale jego skuteczność wyniosła tylko 43 procent.

Smaczku tej rywalizacji dodał również fakt, że oba zespoły przystąpiły do tego meczu z bilansem trzech zwycięstw oraz trzech porażek.

Rozgrywki w lidze japońskiej pozwalają przegranemu zespołowi na szybki rewanż, ponieważ do ponownego starcia obu drużyn dojdzie już w piątek 14 listopada.

Tokyo Great Bears - Wolfdogs Nagoya 0:3 (22:25, 15:25, 23:25)

Polsat Sport