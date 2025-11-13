Legia ukarana przez UEFA. Zapadła decyzja

Legia Warszawa nie ma ostatnio dobrej passy. Klub w tym sezonie gra poniżej oczekiwań, w tabeli Ekstraklasy zajmuje jedenaste miejsce. Nie lepiej jest w Lidze Konferencji, gdzie okupuje dwudziestą piątą lokatę. Z klubem zdążył się już pożegnać trener Edward Iordanescu. Jak się okazuje, nie jest to jedyny problem warszawskiej drużyny.

W ostatniej kolejce Ligi Konferencji UEFA warszawski zespół uległ NK Celje ze Słowenii 1:2. Wydawało się, że dominująca w tym meczu Legia spokojnie wygra spotkanie. Tak się jednak nie stało.

ZOBACZ TAKŻE: "Pululu nie odmówi Legii". Kto będzie nowym napastnikiem stołecznego klubu?

W trakcie meczu aktywni byli kibice Legii, którzy są znani z żywiołowego dopingu nie tylko u siebie, ale i na wyjeździe. Spotyka się to z licznymi karami wobec warszawskiej drużyny.

Tym razem Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny zarzuciła warszawskiej drużynie używanie przez ich kibiców środków pirotechnicznych na stadionie Celje. Konsekwencją tego będzie wykonanie zawieszonego środka dyscyplinarnego nałożonego 15 stycznia, czyli zakazu sprzedaży biletów kibicom na jedno spotkanie wyjazdowe w ramach rozgrywek UEFA za użycie przez kibiców środków pirotechnicznych. Dodatkowo stołeczny klub zapłaci 20 tysięcy euro kary.

W życie wejdzie też zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych w zawieszeniu na dwa lata.

Kolejnym przeciwnikiem Legii w Lidze Konferencji będzie Sparta Praga. Mecz odbędzie się w Warszawie 27 listopada o godzinie 21:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport