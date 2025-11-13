Były reprezentant Polski podjął decyzję! ŁKS ma nowego zawodnika

Były reprezentant Polski i dwukrotny mistrz Polski Marcel Ponitka będzie grał na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy. 28-letni zawodnik dołączy do ŁKS Coolpack i ma pomóc drużynie z Łodzi w walce o czołowe miejsca.

Marcel Ponitka, koszykarz w czerwonej koszulce z napisem "POLSKA" i godłem Polski, na tle boiska do koszykówki.
fot. PAP
Marcel Ponitka podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości

Zakontraktowanie utytułowanego koszykarza przez klub z Łodzi można uznać za hit transferowy na zapleczu ekstraklasy.

 

- Witamy na pokładzie dwukrotnego mistrza Polski, zdobywcę Pucharu Polski oraz byłego reprezentanta kraju. Marcel lada moment, po przejściu badań, dołączy oficjalnie do drużyny. To ogromne wzmocnienie i kolejny krok w stronę jeszcze wyższego poziomu sportowego – poinformował w czwartek ŁKS Coolpack.

 

28-letni Ponitka, którego bratem jest o cztery lata starszy Mateusz, może być dużym wzmocnieniem zespołu prowadzonego przez trenera Roberta Skibniewskiego.

 

Grający na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy koszykarz w polskiej ekstraklasie grał w zespołach z Zielonej Góry, z którym wywalczył dwa tytuły mistrza kraju (2016 i 2020) oraz Gdyni, a w ostatnich sezonach w Legii Warszawa oraz Śląsku Wrocław. Występował też w rosyjskim Parma Perm, z którego po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę przeniósł się do Skyliners Frankfurt w Niemczech, skąd trafił do hiszpańskiego Casademont Saragossa. W przeszłości był też zawodnikiem reprezentacji Polski.

 

Drużyna ŁKS Coolpack w tym sezonie 1. ligi w ośmiu rozegranych meczach odniosła sześć zwycięstw i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Przed sezonem celem klubu z Łodzi była gra w fazie play off. W sobotę podopieczni Skibniewskiego zagrają na wyjeździe z Eneą Basket Poznań.

PW, PAP
